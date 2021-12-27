Следствие просит отпустить российского блогера Хованского из СИЗО

Заседание по делу назначено на 29 декабря, сейчас Хованский находится в СИЗО. Его обвиняют по статье об оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников во время мюзикла "Норд-Ост", блогеру грозит до семи лет лишения свободы.
В ноябре Юрий Хованский рассказал в открытом обращении,что на него оказывают давление, чтобы получить нужные следствию показания, и угрожают тем, что в противном случае у него и у его девушки будут проблемы. На апелляционном заседании по изменению меры пресечения 22 декабря Хованский заявил, что не будет скрываться от следствия, и попросил заменить заключение на домашний арест или более мягкую меру пресечения. Он также обжаловал свой арест в ЕСПЧ.
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