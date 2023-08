Следственный комитет РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина

По данным CNN, американская разведка пока находится на ранней стадии собственного расследования о причинах катастрофы. Однако, как рассказали четыре источника телеканала, подтверждений того, что он был сбит ракетой, пока нет. В то же время, по словам источников Reuters, предварительные выводы властей США говорят о правдоподобности версии о ракете "земля - воздух". Собеседники The New York Times и The Wall Street Journal предположили, что причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета. Как уточняет NYT, изучались и другие версии, в частности о фальсифицированном топливе.