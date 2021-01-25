Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье. Само расследование он назвал компиляцией и монтажом.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал президент России, общаясь с аудиторией в режиме видеоконференции.

"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - сказал президент.

Он добавил, что знает некоторых людей, которые упоминаются в материале: "Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются."

Путин пояснил, что не смотрел фильм целиком.

"Я не смотрел этого фильма за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли", - сказал он.

Путин добавил, что информация о его дворце муссируется уже более десяти лет: "Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет - фильмы какие-то там, видеопрограммы".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков называл фильм о "дворце Путина" "чушью и компиляцией".

В субботу, 23 января, во десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Некоторые участники принесли на них туалетные ершики, упомянутые в фильме Навального.