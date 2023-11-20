Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек, в том числе более 40 детей. Глава областной администрации тогда не приехал на место пожара, а также не вышел к митинговавшим жителям Кемерово, которые требовали информации о количестве погибших. Вскоре после трагедии и ухода в отставку Тулеев занял пост спикера регионального парламента.