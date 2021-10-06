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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после проверки сообщений о пытках в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.
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"По итогам проверки сообщения, размещенного в СМИ о совершении противоправных действий в отношении осужденного, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - сказано в пресс-релизе СКР.

Ранее во вторник издание "Медиазона" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) рассказало о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении осужденных.

Издание ссылалось на проект Gulagu.net, который предоставил ему три видео. Руководитель проекта Владимир Осечкин утверждал, что они были сняты в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Саратове. На всех трех видео - крайне жестокие сцены сексуального насилия.

"Несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении", - описал одно из видео СКР в своем пресс-релизе.

После этого ФСИН, прокуратура и СКР начали проверки, по итогам проверки следователи завели дело. Директор ФСИН России Александр Калашников направил в Саратов группу сотрудников центрального аппарата, сообщала пресс-служба ведомства.

Вечером появились сообщения о том, что, не дожидаясь окончания проверки, в отставку ушел начальник регионального управления ФСИН Алексей Федотов. Об этом сообщило местное издание "Взгляд. инфо" и источник агентства Интерфакс.

"Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется", - сказал собеседник Интерфакса.

Тысяча видеофайлов с пытками

Новости о насилии в тюремной больнице во вторник дошли до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что если опубликованные видео, запечатлевшие жестокие пытки, подтвердятся, то потребуется серьезное разбирательство.

Осечкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" говорил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов, которые якобы подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Среди них - материалы о предположительном применении пыток в туберкулезной больнице №1 управления ФСИН по Саратовской области.

Проект Gulagu.net прекратил работу в России в мая этого года. 30 июля Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Gulagu.net. Как говорил Осечкин, блокировки ресурса несколько лет добивалась ФСИН.

Проект Gulagu.net был создан в 2011 году и рассказывал о пытках и коррупции в российской пенитенциарной системе. На его сайте, в частности, публиковались свидетельства людей, чьи родные подвергаются насилию в СИЗО и колониях.

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bbcrussian.com

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