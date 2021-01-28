Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе СК.

Дело заведено по статье о "склонении в информационно-телекоммуникационных сетях", включая интернет, "несовершеннолетних к совершению противоправных действий", заявили в ведомстве.

По версии следствия, Волков знал об отсутствии согласования на проведение митингов 23 января. "Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", — заявляют в СК. Ссылки на видеозаписи Волков также "разместил на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram", говорится далее в сообщении.

Леонид Волков: как обычно, черное — это белое

Сам соратник Навального в Twitter уже прокомментировал решение СК, перефразировав цитату из романа Джорджа Оруэлла "1984": "Как обычно, черное — это белое, свобода — это рабство, дважды два равно пяти".

⚡️СК возбудил дело в отношении Леонида Волкова — за призывы подростков к участию в незаконных акциях

— как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти.

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 28, 2021



В своем посте в Facebook от 27 января Леонид Волков, в частности, обратился к родителям несовершеннолетних. Он написал, что те должны поговорить со своими детьми и сказать им: "Дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя".



Рекордное число задержаний в современной истории России

Ранее, 27 января, брата Алексея Навального — Олега — и соратницу оппозиционера — Любовь Соболь — задержали на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников — в общей сложности почти по 20 адресам.

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на 28 января были задержаны 3980 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это — рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 — за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".