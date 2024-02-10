СК РФ приостановил следствие по делу крейсера "Москва"

Он напоминает, что "уголовное дело может быть приостановлено, если выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, а также приняты меры к розыску или установлению лица, совершившего преступление". В случае с крейсером "Москва" основанием для приостановки следствия могло быть то, что "место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", считает отец погибшего матроса.

Дело было приостановлено 20 декабря 2023 года, однако уведомление об этом семья погибшего получила по почте лишь в начале февраля 2024 года, следует из поста. Шкребец полагает, что "при желании обжаловать данное решение было бы потеряно дорогое время".

Следственный комитет (СК) РФ приостановил работу по делу о затоплении крейсера "Москва", принимавшего участие в войне России против Украины. Это следует из сообщения в соцсети "В контакте", обнародованного в четверг, 8 февраля, Дмитрием Шкребцом - отцом одного из погибших матросов.

Дмитрий Шкребец подчеркивает, что не видит смысла обжаловать решение о приостановке дела, так как для него "совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего". Возобновить следствие будет возможно, когда "все ответственные и непосредственные исполнители будут в руках ГВСУ СК" России, уверен он.

Шкребец добавляет, что, по его мнению, помимо непосредственно виновных в затоплении крейсера "Москва", "есть еще и виновные другой категории": "Это те, кто своими действиями, а иные - бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером "Москва".

Затопление крейсера "Москва" в ходе войны с Украиной