Системы ПВО на крышах в Москве: что они могут сбить

С четверга российские соцсети публикуют фото и видео, из которых следует, что на крышах некоторых зданий в центре Москвы поблизости от Кремля установили системы ПВО. В частности, комплексы "Панцирь-С1" запечатлены на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

В тот же день появилась видеозапись из Тетеринского переулка на Таганке, снятая с одного из верхних этажей: видна военная техника, очень похожая на "Панцирь", а также тяжелый кран, поднимающий контейнер на крышу дома. Охранники офиса объясняли происходящее то "плановыми учениями", то "ремонтом крыши".

Другое видео, с комплексом ПВО (предположительно, это "Панцирь-С1") в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево по Рублево-Успенскому шоссе, опубликовал телеграм-канал "Сирена".

Еще несколько систем ПВО сняли на камеру в двух километрах от бизнес-аэродрома "Остафьево" в Новой Москве, где базируются и военные. По утверждению читателя, приславшего видео в редакцию "Сирены", военная техника появилась там около месяца назад.

Пользователи соцсетей выкладывают и другие снимки военной техники в разных районах Москвы: сообщают о комплексах С-400, развернутых в районе Тимирязевской сельхозакадемии, а также о батарее ПВО в парке Лосиный остров.

18 января, комментируя недавнюю трагедию в Днепре, где жертвами попадания российской ракеты по жилому дому стали более 40 мирных жителей, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что виноваты во всем украинские системы ПВО, которые, по его словам, "вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному и гуманитарному праву расположились в жилых кварталах".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого журналисты спросили в пятницу об установке систем ПВО в Москве, традиционно переадресовал все вопросы министерству обороны.

Минобороны России и мэрия Москвы не комментировали происходящее.

Би-би-си не может подтвердить, что массовое размещение систем ПВО в Москве началось именно сейчас. По сообщению других источников, ЗРПК "Панцирь" на крыше здания минобороны стоит как минимум с декабря 2022 года. Не выглядит и чем-то из ряда вон выходящим и противовоздушное прикрытие стратегически важных аэродромов и резиденции Путина.

Пользователи российского милитаристского ресурса topwar.ru отмечают, что в США системы ПВО установлены на зданиях, расположенных напротив Белого дома, а в Сеуле зенитно-ракетные комплексы на крышах - обязательный атрибут из-за близости границы с Северной Кореей.

Тем не менее в случае с Москвой основная масса сообщений о появлении в городе и его окрестностях зенитно-ракетных комплексов появилась в последние дни. В большинстве случаев пользователи сообщают о "Панцире" - установке, предназначенной в первую очередь для отражения атаки вражеских летательных аппаратов, имеющих относительно невысокую скорость.

"Панцирь-С1" - достоинства и недостатки

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" создан для противовоздушной обороны небольших гражданских и военных объектов. В основном он используется для ближнего прикрытия, а также для поддержки других систем ПВО при отражении массированных авиаударов.

Этот относительно новый комплекс может применяться как в подвижном варианте на базе тяжелого грузовика, так и в стационарном варианте. Согласно заявленным характеристикам, он способен вести огонь одновременно по четырем воздушным целям на расстоянии до 20 км и на высоте до 15 км. Максимальная скорость поражаемых целей - 1000 м/с, то есть примерно три скорости звука, утверждали разработчики.

Но, как выяснилось в реальных боевых условиях, эти характеристики "Панциря" оказались сильно завышенными.

Еще в 2012 году на научно-технической конференции министерства обороны России и Российской академии ракетных и артиллерийских наук авторы доклада об эффективности ЗРПК "Панцирь-С1" указали на ряд его серьезных недостатков. В частности, в докладе говорилось:

реальные результаты стрельбовых испытаний показали низкую возможность комплекса по обстрелу целей, маневрирующих и летящих с курсовым параметром более 2-3 км;

не подтверждена возможность стрельбы по целям, летящим со скоростями более 400 м/с, хотя в ТТХ комплекса приводится скорость, равная 1000 м/с;

максимальная дальность стрельбы 20 км обеспечивается по воздушным целям, летящим со скоростью не более 80 м/с.

В докладе приводятся и другие недостатки комплекса, понятные только специалисту в этой области.

Во время активной фазы российской военной операции в Сирии "Панцирь-С1" прикрывал российскую авиабазу в Хмеймиме и оставил двойственное впечатление.

Военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский сообщал со ссылкой на свои источники - офицеров ПВО: "В Сирии выяснилось, что "Панцирь" не видит малоразмерные и малоскоростные цели, к которым относятся военные БПЛА". По его словам, эффективность "Панциря" не превышает 19%.

Возможно, что после этого комплекс подвергся доработке. В начале января 2018 года, действуя в связке с другим зенитно-ракетным комплексом "Тор-М2", "Панцирь" показал неплохие результаты при отражении массированной атаки беспилотников. По заявлению министерства обороны России, тогда комплекс ПВО "Панцирь-С1" сбил семь вражеских дронов, еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.

"У ЗРПК "Панцирь-С1" есть серьёзные проблемы с работой в условиях плотной городской застройки. Высотные здания значительно снижают эффективность фиксации угроз. Кроме того, у ракет ЗРПК "Панцирь-С1" имеется проблема и, скажем так, с огибанием этих самых зданий. В Белгороде об этом хорошо знают", - пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По информации из открытых источников, к началу войны с Украиной всего на вооружении российской армии имелось 116 комплексов "Панцирь-С1", потеря как минимум 12 из них в ходе боевых действий документально подтверждена. По неофициальным данным, потери составили более 30 единиц.

Зачем устанавливать "Панцири" в Москве?

С первого дня вторжения в Украину российская армия наносит удары по всей украинской территории, преимущественно используя ракеты советского и собственного производства, а с недавних пор и иранские беспилотники. Их жертвами часто становятся мирные люди.

Что же касается самой России, поначалу близость войны ощущали на себе только ее приграничные регионы, где время от времени подрывались военные склады, линии электропередач, железнодорожные пути и терминалы с топливом, залетали снаряды в дома и грохотала ПВО. Но постепенно география боевых действий стала расширяться.

В октябре был подорван Крымский мост, соединяющий аннексированный Крым с Краснодарским краем, а в начале декабря были атакованы военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Особый резонанс вызвало нападение на аэродром "Энгельс" - там базируются самолеты дальней авиации, которые наносят ракетные удары по Украине.

Как заявили тогда в минобороны России, "были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства". Военные телеграм-каналы уточняли, что для ударов по аэродромам в глубоком российском тылу могли быть использованы советские разведывательные беспилотники Ту-141 "Стриж".

Украинские власти не брали на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. А в конце декабря атака на аэродром "Энгельс" в Саратовской области повторилась.

Размещение ПЗРК "Панцирь-С1" на зданиях в Москве свидетельствует о нарастающих опасениях Кремля. Оправданы ли они?

Пока идет война, угроза для столицы РФ существует, между тем заявил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Дальше будет хуже. Из Украины им нужно будет уйти. И пока Россия не уберется со всех оккупированных территорий, угроза каких-то определенных эксцессов на территории РФ, в том числе Москвы, будет сохраняться", - заявил он.

Украинская сторона не раскрывает своих планов по разработке и использованию барражирующих боеприпасов (так называемых дронов-самоубийц) в глубине российской территории. Но спешная установка в Москве дополнительных систем ПВО может свидетельствовать о серьезных проблемах с российской противовоздушной обороной.

Не исключено, что российская армия, получив иранские дроны-камикадзе, протестировала ими собственную систему ПВО и по итогам испытаний пришла к неутешительному результату.

Понятно, что если беспилотники, способные "прошить" российскую систему ПВО, сумел сделать Иран, то Украина с ее военно-конструкторской базой, доставшейся ей после распада СССР, и подавно сможет.