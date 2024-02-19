"Система" изучила состояние медпомощи в колонии Навального

Журналисты изучили судебный архив и другие открытые источники и выяснили, что за медицинское обеспечение колонии в Харпе и еще 13 колоний отвечает санитарная часть №11 ФСИН. Её возглавляет 48-летняя Светлана Солопова. Она родилась в семье военного и врача и работает в системе ФСИН с 2006 года.

Санчастью колонии, где содержался Навальный, по официальным данным, заведует 46-летняя Татьяна Босикова. Бывшие заключенные колонии №3, с которыми поговорила "Медуза", утверждают, что Босикова уже не заведует частью, и крайне нелестно отзывались о ней самой и своем опыте лечения в колонии.

Многие опрошенные жаловались на отказы в медицинской помощи. Аналогичные жалобы заключённых встречаются и в судебных решениях, которые изучила "Система". В частности, один из заключённых, которого упоминают расследователи, сломал бедро и просил у сотрудников санчасти предоставить ему дополнительную возможность для отдыха, а также выдать трость, но сделано этого не было.