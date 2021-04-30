Штабы Навального включили в список экстремистов и террористов

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции"".
На фоне этого региональные штабы Навального сначала объявили о приостановке деятельности, а 29 апреля соратник политика Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов.
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