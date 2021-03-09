Штабы оппозиционного политика Алексея Навального могут появиться еще в 10 российских городах. Это - Абакан, Астрахань, Владимир, Киров, Курск, Оренбург, Петрозаводск, Улан-Удэ, Ульяновск и Чита. Именно в этих городах деятельность отделений сторонников оппозиционера с наибольшей вероятностью поможет отобрать мандаты у представителей партии "Единая Россия" на предстоящих выборах, объяснил выбор руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков во вторник, 9 марта. Он предложил желающих стать координаторами будущих штабов присылать свои резюме.

Кроме того, команда Навального работает над созданием отделения в Махачкале. "С первой попытки не получилось, но мы это обязательно сделаем", - заверил Волков. В столице Дагестана "сильны протестные настроения, и мы знаем, что там ждут открытия нашего штаба", отметил он. Активист Руслан Аблякимов сталкивался с отказами при попытках арендовать помещение для будущего штаба в Махачкале, а затем был избит.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального, который был задержан, а потом помещен под арест сразу же по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления в России боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок".

На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Он был отправлен в колонию во Владимирской области.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ. В начале марта Евросоюз и США ввели в отношении России санкции за уголовное преследование оппозиционера.