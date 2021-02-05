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Руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Об этом он сообщил в четверг, 4 февраля, в эфире YouTube-канала "Навальный Live".

По его словам, в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты из-за митингов 23 и 31 января. К тому же проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста. "Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам", — пояснил Волков, добавив, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года. Следующие оппозиционные акции запланированы на весну и лето.

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Кроме того, по словам Волкова, его соратники намерены добиться того, чтобы любой разговор мировых политиков с Владимиром Путиным сводился лишь к вопросам о Навальном и его освобождении. "Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", — сказал Волков.

Российские силовики жестоко подавили акции протеста, вызванные задержанием и арестом Алексея Навального, вернувшегося на Родину из Германии после лечения от последствий отравления "Новичком", и суда над политиком. По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по России было задержано более 11 тыс человек.

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Deutsche Welle
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