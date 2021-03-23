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Точная дата акции в поддержку Алексея Навального будет определена после того, как не менее 500 тысяч человек отметятся на специальной онлайн-карте.
Protestai skirti palaikyto Aleksejų Navalną vyskta įvairiuose Rusijos miestuose
Protestai skirti palaikyto Aleksejų Navalną vyskta įvairiuose Rusijos miestuose
© Scanpix

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по его освобождению. Как сообщается на сайте штаба Навального во вторник, 23 марта, одна из задач кампании - проведение большого митинга весной. Точная дата будет определена, когда число ожидаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.

"Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать", - отмечается в сообщении.

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Команда Навального призывает тех, кто планирует пойти на этот митинг, поставить на интерактивной карте точку в городе своего проживания.

"Митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок", - отмечается в сообщении.

Арест Навального и акции в его поддержку

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января, а также 2 февраля в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными.

Евросоюз ввел санкции в связи с отравлением Навального, а позже - за его преследование и арест.

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Deutsche Welle
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