По словам министра, в настоящее время еще 218 тыс. человек проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.

"После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений", – цитирует Шойгу Интерфакс.

Ранее Шойгу заявлял, что в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации планировалось призвать 300 тыс. человек. Эксперты ставили эти слова под сомнение, предполагая, что реальные масштабы мобилизации будут существенно больше.