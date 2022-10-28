По словам министра, в настоящее время еще 218 тыс. человек проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.
"После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений", – цитирует Шойгу Интерфакс.
Ранее Шойгу заявлял, что в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации планировалось призвать 300 тыс. человек. Эксперты ставили эти слова под сомнение, предполагая, что реальные масштабы мобилизации будут существенно больше.
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