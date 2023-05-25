Как сообщило белорусское государственное агентство БелТА, Виктор Хренин и Сергей Шойгу также обсудили "военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами".

Шойгу назвал Беларусь "верным союзником и надёжным партнёром" России и сказал, что обе страны вместе противостоят "коллективному Западу", который якобы ведёт против них необъявленную войну. При этом Шойгу отметил, что речь не идёт о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остаётся за Москвой.

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Накануне на сессии Евразийского экономического в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Россия и Беларусь создали "уникальный прецедент в мировой политической истории" по формуле "две страны - одно государство". "Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал Токаев. Он подчеркнул, что в ЕАЭС есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, и "с этой реальностью нам нужно считаться".

"Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему", - сказал Токаев. Казахстан ранее не признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" и, соответственно, аннексию украинских областей Россией. Беларусь прямо также не заявляла о признании аннексии, хотя Александр Лукашенко и встречался с назначенным Россией и.о. главы "ДНР" Денисом Пушилиным.

О размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси объявил российский президент Владимир Путин в марте нынешнего года. По его словам, к 1 июля должно завершиться сооружение хранилища для этого оружия. США и страны НАТО осудили решение российских и белорусских властей.

Точного определения тактического ядерного оружия нет - предполагается, что речь идёт о ядерных боеприпасах меньшей мощности и о носителях меньшего радиуса действия, чем в случае стратегического (межконтинентального) ядерного оружия. Официальный радиус действия ракет "Искандер" - до 500 км, то есть ракеты, размещённые в Беларуси, могут угрожать практически всей территории Польши, странам Балтии, а частично также Германии, Словакии, Чехии и Украине.