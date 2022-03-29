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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта заявил, что основные задачи "специальной военной операции" выполнены, и это позволяет сосредоточить основные усилия на главной цели — освобождении Донбасса. Об этом пишет "Радио Свобода".
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
© AFP / Scanpix

Теперь, по словам Шойгу, российские военные могут сосредоточиться на, как он выразился, освобождении Донбасса. Он назвал это главной целью операции, добавив при этом, что она будет вестись до достижения всех целей.

По словам министра, Россия за 33 дня боев завоевала господство в воздухе, уничтожив большинство украинских самолетов и множество средств ПВО.

Шойгу также коснулся темы весеннего призыва в армию, отметив, что призывников не будут отправлять в "горячие точки". По его словам, призвано будет даже меньше новобранцев, чем в прошлом году.

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О российских потерях в ходе войны в Украине Шойгу не говорил.

На прошлой неделе появились сообщения о длительном отсутствии Шойгу на телеэкране и в новостях. Звучали даже предположения о его возможном отстранении от должности. Шойгу, однако, снова появился на телеэкране.

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