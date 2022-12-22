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Возраст призыва на срочную службу в России поднимут с 18 до 21 года, предельный возраст — с 27 до 30 лет; одновременно общую численность Вооруженных сил увеличат с 1,15 млн до 1,5 млн человек. С такими предложениями на коллегии министерства обороны РФ выступил глава ведомства Сергей Шойгу.
Шойгу предложил повысить призывной возраст и увеличить численность армии РФ до 1,5 млн человек
© AP / Scanpix

По словам российского министра, призывной возраст будут поднимать "поэтапно". Свое предложение глава военного ведомства объяснил необходимостью обезопасить Россию от стран НАТО, стремящихся нарастить "военный потенциал" у российских границ.

Также Шойгу сообщил о планах "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу". Сейчас российское законодательство позволяет (за некоторыми исключениями) заключить контракт только после трех месяцев службы по призыву.

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По мнению главы минобороны РФ, численность российских Вооруженных сил необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, в том числе служащих по контракту — до 695 тысяч человек. Численность армии РФ с 1 января следующего года ранее утвердил своим указом президент страны Владимир Путин, определив ее в 1,15 млн человек. Таким образом, в Вооруженные силы планируют направить еще около 350 тысяч человек.

Среди других инициатив Шойгу озвучил и увеличение числа военных округов в составе Вооруженных сил РФ с четырех до шести. С 2020 года в стране действовали Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, сегодня российский министр предложил специально выделить из них Московский и Ленинградский.

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