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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел 26 октября переговоры с коллегами по военным ведомствам Индии и Китая — Раджнатхом Сингхом и Вэем Фэнхэ, пишет Meduza.
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
© AP / Scanpix

В пресс-релизах Минобороны РФ по поводу обоих разговоров дается одна и та же формулировка:

Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Как сообщалось, ранее аналогичные переговоры Шойгу вел с главами министерств обороны США, Великобритании, Турции и Франции. Такие же телефонные разговоры проводил с иностранными коллегами глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Власти РФ в ходе переговоров с западными военными не предоставили доказательств создания Украиной «грязной бомбы». Киев отрицает, что обладает таким оружием.

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