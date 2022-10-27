В пресс-релизах Минобороны РФ по поводу обоих разговоров дается одна и та же формулировка:
Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Как сообщалось, ранее аналогичные переговоры Шойгу вел с главами министерств обороны США, Великобритании, Турции и Франции. Такие же телефонные разговоры проводил с иностранными коллегами глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Власти РФ в ходе переговоров с западными военными не предоставили доказательств создания Украиной «грязной бомбы». Киев отрицает, что обладает таким оружием.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках
Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...
Глава Департамента госбезопасности подтвердил: Собчак находится в Литве комментарий Чмилите-Нильсен
Информацию о том, что российская журналистка и...
Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"
Начало отопительного сезона вызывает у жителей...
С ноября – ограничения наличного расчета: банки должны готовиться
Центробанк Литвы обратился к коммерческим банкам и...
В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?
Жители, интересующиеся рынком недвижимости в Вильнюсе...