aA
Популяризация Владимира Зеленского и продюсера Александра Роднянского "не способствует выполнению решений" руководства РФ, сообщил глава Минобороны в письме министру культуры, опубликованном The Insider.
Serialo "Tautos tarnas" akimirka
Serialo "Tautos tarnas" akimirka
© Stopkadras

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию проектов продюсера и режиссера украинского происхождения Александра Роднянского. Фотоснимок письма Шойгу, адресованного министру культуры РФ Ольге Любимовой, опубликовало в четверг, 17 марта, издание The Insider, которое получило фото от источника, близкого к Минкульту.

Статьи по теме:
"Если Зеленский на это не пойдет — подпишет акт капитуляции". Лукашенко рассказал, что Путин предложил Киеву "приемлемый" договор
Зеленский: Мы не сможем вступить в НАТО  (6)

Министр обороны сообщил в письме, что "в рамках проведения специальной военной операции реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ". Вместе с тем, по словам Шойгу, "в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В.А. Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера А.Е. Роднянского".

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России", - сказано в письме. В этой связи министр обороны попросил "проработать вопрос об исключении В.А. Зеленского и А.Е. Роднянского из культурной повестки Российской Федерации".

Александр Роднянский сообщил The Insider, что ничего не знает об этом письме. "Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это никак не отразится. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства", - заявил Роднянский. Ранее он вместе с рядом других российских кинематографистов выступил в спецвыпуске YouTube-канала "Радио Долин" против войны России с Украиной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Ieva Jazavitienė

Infliacijos akivaizdoje: būdai, kaip šiuo metu užsidirbti papildomų pajamų

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Marčiulaitis naikina mitus apie kriptovaliutas, bet kartu prasitaria, kodėl jos nepakeis tradicinių pinigų

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami individualūs prieštankiniai ginklai?

Статьи по теме:

Война в Украине. Зеленский — России: "матери городов русских такие дети не нужны"

Третью неделю на территории Украины продолжаются...

TOP новостей

Война в Украине. Взрывы во Львове, контратаки ВСУ оттягивают российские силы от передовой

Война в Украине продолжается уже больше трех недель....

Специальный эфир Delfi: обстрел Киева, от бомбежки из Харькова в Вильнюс, и как работают терроборна с разведкой

В результате обстрела микрорайона в Подольском районе...

Rusija Kurilų salose pastatė naujas kareivines Kinijos ir JAV susitikimas

Посол Украины: "В Японии понимают космический масштаб несправедливости и жестокости войны России в Украине" "Всё будет хорошо, мы их разгромим, они до вас не дойдут"

"К Посольству Украины в Токио постоянно приходят...

В Литву бегут тысячи россиян и белорусов, готовят упрощенный порядок трудоустройства (4)

В Украине продолжается война, между тем Литва...

Гражданство эксперта-геммолога едва не стало препятствием для выступления с лекцией на выставке

Эксперт-геммолог Ольга Демина планировала читать...