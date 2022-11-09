Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона

"Согласен. Приступайте к отводу войск", - сказал Шойгу.

В первой половине дня российские военные блогеры анонсировали некие важные новости - предположительно, о Херсоне, в направлении которого Украина осенью начала контрнаступление.

Генерал Суровикин свой доклад начал с утверждений об успехах российской армии: обстановка в районе "спецоперации" в целом "стабилизирована", боевые возможности российской группировки якобы возросли за счет мобилизованных и добровольцев, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия (Украина не отрицает попытки наступления России в Донбассе).

О Херсонской области генерал Суровикин также начал говорить как об успешном направлении, на котором Россия якобы успешно противостоит попыткам наступления противника. Шойгу при этом отметил, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть свои особенности. Эти особенности и перечислил Суровикин, прежде чем предложил сдать Херсон.

Областной центр и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности, заявил генерал. Оккупационные власти объявили об эвакуации населения и вывезли чиновников, напомнил Суровикин. На этой неделе они заявили об окончании организованной эвакуации на левый берег Днепра.

Днем в среду военные блогеры обратили внимание, что с административных сданий в Херсоне убрали российские флаги. Это наблюдение также сочли косвенным признаком к отступлению российских войск из города на другой берег.

Наиболее целесообразный вариант - организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, предлагается занять оборону по левому берегу, держать группировку войск на правом берегу - бесперспективно, подытожил командующий группировкой.

Шойгу с ним согласился. "Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал он Суровикину.

Эксперты и военные блогеры давно рассматривали вариант отступления российских войск из Херсона, снабжение которого было нарушено после частичного разрушения Антоновского моста, связывающего два берега Днепра. После начала осеннего наступления Украины в Херсонской области и эвакуационных мероприятий оккупационной администрации такое развитие событий стало еще более ожидаемым.

В среду утром замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона.

"И если на первых двух противник понес потери и отступил, то на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои. Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника", - писал он в своем телеграм-канале.

Днем в среду оккупационная администрация сообщила, что Стремоусов погиб в ДТП.