Шойгу: контракты с Минобороны подписали 114 000 человек

По словам Шойгу, в среднем за сутки контракты подписывают 1336 человек. "То есть каждые сутки получаем полк", – заявил министр. Он отметил, что в силу этого "ведомство не видит необходимости в новых добровольцах".

Кроме того, к концу июня Россия сформирует резервную армию, а в ближайшее время – армейский корпус, сообщил министр.