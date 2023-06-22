Шойгу: контракты с Минобороны подписали 114 000 человек

По словам Шойгу, в среднем за сутки контракты подписывают 1336 человек. "То есть каждые сутки получаем полк", – заявил министр. Он отметил, что в силу этого "ведомство не видит необходимости в новых добровольцах".
Кроме того, к концу июня Россия сформирует резервную армию, а в ближайшее время – армейский корпус, сообщил министр.
Неделю назад президент России Владимир Путин утверждал, что в этом году контракты заключили уже 150 тысяч человек, ещё есть шесть тысяч добровольцев – "достаточно для выполнения всех боевых задач". Кого именно Шойгу и Путин считают "добровольцами", не уточняется.