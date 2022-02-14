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Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Лавров во время встречи с главой государства заявил, что у России и НАТО есть шанс договориться, и надо продолжать переговоры, а Шойгу - что российские учения частично завершатся в скором времени. Российский рубль отреагировал на заявления министров положительно.
Sergejus Lavrovas, Vladimiras Putinas
Sergejus Lavrovas, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Что сказал Лавров

Лавров на встрече с Путиным заявил, что, по его мнению, возможности переговоров России с Западом по вопросу предоставления гарантий безопасности "далеко не исчерпаны" и шанс на достижение договоренности между сторонами есть.

"Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", - цитирует Лаврова Интерфакс.

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"На данном этапе я предложил бы их [переговоры] продолжать и наращивать", - заявил министр (цитата по РИА Новости).

По словам Лаврова, США и НАТО готовы обсуждать с Россией некоторые аспекты гарантий безопасности, и ответ Вашингтона на российские предложения частично совпадает с теми инициативами, которые ранее выдвинула Москва.

Он отметил, что первая часть американского ответа не удовлетворяет Россию, но вторая показалась российской стороне более конструктивной: "В ней предусмотрены достаточно конкретные меры и в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, после того как американцы разрушили соответствующий договор. Там же содержатся конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности".

Что сказал Шойгу

Глава минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом объявил, что часть учений, которые в настоящее время проводят российские вооруженные силы, завершится в ближайшее время.

"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", - заявил Шойгу.

Одни из самых крупных военных учений России, "Союзная решимость-2022", сейчас проходят в Беларуси. В них участвуют российские и белорусские военные. Как ожидается, маневры продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске ранее заявили, что после завершения учений российские военные вернутся в пункты своей постоянной дислокации.

Как отреагировал рубль

Российский рубль и акции российских компаний резко выросли на фоне заявлений Лаврова о готовности России продолжать диалог со странами Запада.

До заявления Лаврова доллар стоил 77,15 рубля, а после его слов опустился всего за несколько минут почти на целый рубль. Курс евро также упал на один рубль - с 87,1 рубля до 86,1 рубля.

Но после этого падения курс американской валюты немного подрос, и на момент написания этой заметки доллар торговался на уровне 76,95 рубля.

Индекс Мосбиржи, который в начале торгов терял более 5%, на фоне заявления Лаврова сократил потери до лишь чуть более одного процента.

"Полноценные обсуждения"

Путин провел встречи с обоими министрами за длинным столом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил дистанцию мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса и заверил, что длина стола никак не повлияла на конструктивность обеих встреч.

"Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства", - заявил представитель Кремля.

На 15 февраля у Путина назначена встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приедет в Москву после визита в Киев, где он уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи с украинским лидером Шольц заявил журналистам, что США и Евросоюз активно работают над подготовкой пакета санкций в отношении России на случай эскалации ситуации вокруг Украины и что они готовы принять необходимые меры в любой момент.

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