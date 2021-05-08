Силовики рассматривали возможность убить во время задержания шамана Александра Габышева, неоднократно пытавшегося пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" президента РФ Владимира Путина. Об этом командир взвода Росгвардии заявил на заседании городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении шамана, куда был вызван в качестве свидетеля обвинения. "Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать", - приводит в пятницу, 7 мая, интернет-издание "Сибирь.Реалии" слова силовика со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с содержанием заседания.

Процесс над шаманом начался 30 апреля. Суд рассматривает вопрос о принудительном лечении мужчины в психбольнице закрытого типа. Заседания проходят в закрытом режиме, очередные состоятся 12 и 19 мая, отмечает издание.

Попытки шамана Габышева дойти до Москвы

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в российскую столицу, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре - после шести месяцев и 3000 километров пути - Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019-го шаман Габышев вновь отправился в Москву, но мужчину опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку силовика на 1000 рублей. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Габышев анонсировал новый "поход на Москву" в марте, но в конце января был задержан в доме своих родственников, где проживал. В середине марта экспертиза признала мужчину невменяемым.