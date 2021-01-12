Житель Якутска Александр Габышев, называющий себя якутским шаманом, анонсировал новый "поход на Москву" в марте 2021 года. Соответствующее обращение он разместил в YouTube-канале "Новости регионов". Как в понедельник, 12 января, уточнил новостной портал "Тайга.инфо", основная часть сторонников, как ожидается, присоединится к Габышеву в Иркутске.

Шаман заявил, что из Якутска выедет "на белом коне". "Мы дойдем до Алтайских гор… до уральских территорий, а там до Москвы - уже рукой подать", - говорится в обращении. Планируется, что на этот раз соратники Габышева будут перемещаться на машинах, а не пешком, как в 2019 году. О цели похода Габышев не упомянул.

Два похода в Кремль

Александра Габышева задержали во время марша на Москву в сентябре 2019 года после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. В марте 2019 года он объявил, что идет в Кремль для "изгнания Путина", по пути к нему присоединялись сторонники. Федеральная служба безопасности завела дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019 года шаман Габышев вновь отправился в Москву, но его опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку полицейского на 1000 рублей. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела.

Сам якутский шаман 13 января 2020 года говорил, что не отступает от намерения "изгнать демона Путина". В середине июля минувшего года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.