Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что за терактом в "Крокус Сити Холл" стоит Украина

Корреспондент Telegram-канала Shot спросил Патрушева о том, кто организовал нападение на "Крокус": "ИГИЛ или Украина?" "Конечно, Украина", — ответил секретарь Совбеза РФ.

Никаких доказательств причастности Киева к теракту Патрушев не привел.

После теракта в "Крокусе" связанное с "Исламским государством" информационное агентство "Амак" сообщило, что движение взяло на себя ответственность за нападение. Источники американских СМИ среди официальных лиц рассказали, что считают вероятными организаторами атаки группировку "Вилаят Хорасан", входящую в ИГИЛ.

Российские пропагандисты и некоторые официальные лица настаивают, что к теракту причастна Украина. Президент РФ Владимир Путин на следующий день после атаки заявил, что украинские власти организовали для пытавшихся скрыться террористов "окно" для перехода границы.