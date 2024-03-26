Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что за терактом в "Крокус Сити Холл" стоит Украина

Корреспондент Telegram-канала Shot спросил Патрушева о том, кто организовал нападение на "Крокус": "ИГИЛ или Украина?" "Конечно, Украина", — ответил секретарь Совбеза РФ.
Никаких доказательств причастности Киева к теракту Патрушев не привел.
После теракта в "Крокусе" связанное с "Исламским государством" информационное агентство "Амак" сообщило, что движение взяло на себя ответственность за нападение. Источники американских СМИ среди официальных лиц рассказали, что считают вероятными организаторами атаки группировку "Вилаят Хорасан", входящую в ИГИЛ.
Российские пропагандисты и некоторые официальные лица настаивают, что к теракту причастна Украина. Президент РФ Владимир Путин на следующий день после атаки заявил, что украинские власти организовали для пытавшихся скрыться террористов "окно" для перехода границы.
Киев отрицает любые обвинения в причастности к нападению на "Крокус". Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя озвученные Путиным предположения, назвал его "больным и циничным существом". "Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы", — сказал Зеленский.
По последним официальным данным, жертвами теракта стали 139 человек.