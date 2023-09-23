"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию – о своем опыте

 
Ирина Чевтаева
Deutsche Welle
Rusai bėga iš Rusijos po to, kai Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją dėl Ukrainoje vykdomo karo. Dalis jų šalį palieka per Rusijos-Gruzijos sieną
Rusai bėga iš Rusijos po to, kai Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją dėl Ukrainoje vykdomo karo. Dalis jų šalį palieka per Rusijos-Gruzijos sieną
ФОТО: AP / Scanpix
В 2022 году сотни тысяч человек покинули Россию после ее вторжения в Украину и объявления мобилизации. Но часть уехавших потом вернулись. DW поговорила с ними об их мотивации.

В феврале 2022 года Алина почти каждый день обсуждала с друзьями, уезжать ли из России. "Я всегда была за отъезд. Когда настало 24 февраля, я зашла в пекарню за булочкой, а там все вокруг только и говорили про то, кто куда покупает билеты", – рассказывает DW девушка. Она почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Грузию, ее подруга Кира – тоже. Кира потом перебралась в Израиль.

Той же весной россиянка Анна стала чувствовать, что "не выдерживает, не справляется, не принимает", и уехала в Армению. Юрий покинул Россию осенью – после объявления мобилизации он срочно выехал в Казахстан. Все они не поддерживают войну России с Украиной. И все вернулись в РФ.

Из Грузии – назад в Россию

Алине 27 лет, она исследовательница в сфере социальных наук. В Грузии она делила квартиру с четырьмя друзьями: "Мне было тяжело, я находилась в очень гнетущей атмосфере, остро воспринимала новости – они били со всех сторон. Я каждый день плакала".

В Грузии Алина не чувствовала себя как дома, там у нее не было и работы, а ей важна "физическая привязка к месту" – возможность приходить куда-то и общаться с коллегами: "Но тогда я затыкала всех вокруг и говорила: "Зачем вообще думать о ваших проблемах, когда война и умирают люди". Я была из тех, кто говорит: "Вы недостаточно поддерживаете ВСУ и жителей Украины". Я волонтерила, покупала гуманитарку, много донатила и продолжаю это делать. Сейчас уже не с российских карточек".

Алина вспоминает, что на нее давила невозможность жить: "Больше всего мне хотелось исчезнуть. То, что я тоже носительница этой коллективной вины, съедало меня изнутри". Девушке поставили диагноз – тревожное депрессивное расстройство и выписали антидепрессанты. Уже в России. Она вернулась туда год назад и считает, что в целом поступила неправильно: "Россия лучше и демократичнее не становится, идет война, и я, работая здесь, плачу налоги в казну. И это не очень хорошо, исходя из моих политических взглядов. Я чувствую, что у меня сделка с совестью – но оказалось, что для меня и моего ментального здоровья так сейчас лучше".

Вернуться в РФ она решила после того, как съездила на научную конференцию в Австрию: "Там я увидела, что люди занимаются делами и не думают каждый день: "О боже, война, как жить, что делать". Исследования и наука – кайф и ими нужно заниматься. Меня увлекает, как люди делятся своими идеями, делают дела. Я тоже так хочу". Алина получила место в одном из университетов в России. Она уверена, что социальные науки и академические исследования в стране в беде, но свой вуз называет "островком стабильности и счастья".

Bėgantys rusai

"Часто хочется просто закрыть глаза"

Кире тоже 27 лет, она занимается сбором пожертвований для различных проектов. Свой отъезд в Грузию весной 2022 года она объясняет так: "В России тогда для меня было невозможно находиться. И тем более потом я не понимала, как люди возвращаются в эту страну".

Из Грузии Кира уехала в Израиль, где поступила в аспирантуру, где жила в общежитии и получала стипендию. Но этим летом ее размер сократили вдвое, а работать в Израиле девушка не имеет права. Тогда она поучаствовала в конкурсе на вакансию в одной из российских организаций: "Я хочу профессионально развиваться, мне предоставилась такая возможность. И я решила – надо брать".

Девушку приняли на работу, она вернулась в Россию, но и из университета в Израиле пока не уходит. "Я залечиваю эмоциональные раны, стараюсь не особо выезжать в большие города. У меня большое (внутреннее) сопротивление по поводу России, часто хочется просто закрыть глаза. Но и Израиль для меня оказался тяжелой страной", – признается Кира.

Армения как "побег от себя"

"Армения была импульсивным решением, там я поняла, что это не про то, что я хочу быть в этой стране, это был побег от себя", – так о своем отъезде из России в апреле 2022 года рассказывает Анна. Ей 31 год, она бренд-менеджер и могла работать удаленно, но через несколько месяцев решила вернуться из Армении обратно: "Я поняла, что готова выдерживать, все что происходит. Не говорить, что это нормально, но быть честной. Вернуться и признать, что вообще-то да, это тоже моя ответственность, и вот я тут".

Анна подчеркивает, что это ее выбор: "Я хочу, чтобы не было такого, что все единогласно говорили бы, что война – это нормально. Кто-то пройдет по улице и скажет: "Война – это нормально". А я тот человек, который ответит: "Нет. Вы что, совсем с ума сошли?". Анна говорит, что в целом ей страшно, но "долго бояться нельзя": "Я не знаю, поехала ли я кукухой или еще нет. Конкретные события меня не пугают, скорее создают эффект приземления в реальность".

Отъезд после мобилизации

Программист Юрий говорит, что с началом войны паники у него не было, мобилизация его тоже не испугала. "Но тогда моя девушка стала сильно переживать, не могла нормально спать и по сути "выгнала" меня из дома, -–делится он. - Я не знал, чего ожидать, и мы решили – вернуться всегда можно, а вот уехать – не факт. А девушка не работает, у нас большие кредиты. Мы еще в IKEA кредит взяли, когда она закрывалась, – чтобы купить вещи, а то потом их нигде где достанешь". Юрий провел несколько месяцев в Казахстане, потом еще несколько – в Кыргызстане.

"Мы думали, что ситуация скоро станет понятной, ждали вторую волну мобилизации. Я жил с шестью мужиками на съемной квартире. За полгода особо ничего не изменилось, а рубль падал, жить становилось все дороже и люди вокруг возвращались в Россию", – вспоминает мужчина.

По его словам, все это время он вообще ничего не чувствовал, ему просто все это надоело: "Я не скучал по России. Я хотел именно домой, в свою квартиру". Зимой мужчина вернулся. "Мы отремонтировали нашу квартиру, купили мебель, а тут бац, война. А я очень прикипел к этому месту и ни сдавать, ни продавать ее не хочу", – признается Юрий. В России у него родители, недееспособный брат и девушка, с которой Юрий уже 13 лет вместе.

Эмигранты меняют страны

В 2022 году из России, по оценкам демографов, сделанных на основе изучения статистики принимающих стран и заявлений официальных лиц, уехали 500-800 тысяч человек. За этот год произошли два всплеска эмиграции: сразу после вторжения РФ в Украину и после объявления мобилизации.

"Очень многие поехали не в те страны, куда хотели. Большинство потом сменили как минимум одну страну. Максимум, с которым я сталкивалась, одна молодая семейная пара сменила шесть стран", – сообщи
Į Suomiją atvykstantys žmonės 2022 m. rugsėjo 29 d. stovi eilėje prie pasienio kontrolės punkto Vaalimaa mieste, Suomijoje, pasienyje su Rusijos Federacija. Rusai bėga iš Rusijos po to, kai Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją dėl Ukrainoje vykdomo karo.
ла DW социолог из Москвы Любовь Борусяк. По данным ее исследования, заметно больше было тех, кто приехал в страну, где никогда не думал оказаться, практически без документов, с очень небольшими финансовыми ресурсами: "Часть из таких людей потом вернулись в Россию, хотя бы на время". Социологи проекта OutRush, посвященного российской эмиграции, утверждают, что в РФ вернулись 16 процентов покинувших страну после 24 февраля, две трети из них сказали, что вернулись временно.

Психологи, с которыми поговорила DW и которые специализируются на работе с эмигрантами, подтвердили, что в 2022 году к ним стали обращаться чаще. "Эмиграция – сама по себе стресс, а уж если она вынужденная и экстренная, то часто это провоцирующий фактор, который может спровоцировать регресс – откат к психическим состояниям, которые до этого были в ремиссии, или манифестацию новых болезней", – поясняет DW психолог Яна Семенова.

К ней уже обращались с такими проблемами: "В начале 2022 года это были симптомы, связанные со стрессом: кошмары, депрессия, тревожные состояния и навязчивые мысли". По мнению психолога, это во многом происходило из-за того, что людям в очень сжатые сроки нужно было принять очень много важных решений в условиях сильной неопределенности. "Сейчас, через полтора года, острых состояний стало меньше, мы реже говорим про посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), расстройства адаптации и больше – про долгосрочные последствия активизации различных болезней, таких как расстройства личности, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР), депрессия, тревожные расстройства".

"Возвращение – это не поражение"

По наблюдениям Семеновой, экстренно и вынужденно покинувшие страну эмигранты чаще сталкиваются с трудностями самоидентификации на новом месте, также из-за большого стресса им труднее общаться с людьми, адаптироваться и интегрироваться. "У людей разрушилась картина мира про мирное небо над головой, они оказались в полной дезориентации в новой стране", – констатирует психолог Юлия Морозова. По ее выражению, так люди попадают в тиски не своей жизни и ощущение, что я автор своей жизни, теряется.

Морозова считает, что за проблемой вернуться или остаться стоит более важный вопрос: "Что мне делать со своей жизнью и как прожить ее хорошо, с внутренним согласием". И Семенова, и Морозова уверены, что если человек может и хочет вернуться обратно в Россию и взвешенно принимает это решение, то в плане психического здоровья это лучше, чем по непонятной причине оставаться в стране, где он чувствует себя плохо.

"Возвращение – это не поражение и не неудача. Оно абсолютно не означает согласия с политическим строем страны, – уточняет Морозова. – Важно ориентироваться на то, что для меня и моей семьи будет хорошо в этих обстоятельствах". Оба психолога замечают, что если их клиенты приняли решение вернуться, то это приносит им облегчение и радость. Они также говорят, что многие приезжают обратно в Россию на время.

Впереди новый отъезд из России?

Юрий говорит, что они с девушкой всегда думали о том, чтобы уехать из России, но не знали куда: "Мы хотели попутешествовать, присмотреться и спокойно выбрать страну, но у нас на это не было ни времени, ни денег". Сейчас пара в неопределенности. Юрий признается: "Мы хотели бы жить в России, но проблема в режиме и в его векторе".

Анну после возвращения в Россию очень расстраивало то, что у людей здесь просто идет жизнь: "Мне казалось, что я в фильме с декорациями и все притворяются, что все нормально. Сейчас мне просто иногда бывает очень тяжело и очень грустно видеть, как все меняется в худшую сторону". Она дает себе год на то, чтобы уехать из России, но уже осмысленно. Девушка выбирает между Берлином и Бали.

Кира сейчас тоже думает о том, куда ей уезжать на этот раз, среди вариантов США, Канада, Великобритания и Германия. Алина хочет получить научную степень и подается на PhD в европейские вузы. "Я чувствую, как здесь сгущаются тучи. Градус шуток про присесть на пожизненное в моей тусовке за последние полгода вырос очень сильно. Меня заставляет просыпаться каждый день то, что пока люди что-то делают и моя сфера деятельности чуть-чуть живет, может доживает, но барахтается", – заключила она.

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* Имена всех героев изменены.

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