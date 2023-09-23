"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию – о своем опыте

В Грузии Алина не чувствовала себя как дома, там у нее не было и работы, а ей важна "физическая привязка к месту" – возможность приходить куда-то и общаться с коллегами: "Но тогда я затыкала всех вокруг и говорила: "Зачем вообще думать о ваших проблемах, когда война и умирают люди". Я была из тех, кто говорит: "Вы недостаточно поддерживаете ВСУ и жителей Украины". Я волонтерила, покупала гуманитарку, много донатила и продолжаю это делать. Сейчас уже не с российских карточек".

Алине 27 лет, она исследовательница в сфере социальных наук. В Грузии она делила квартиру с четырьмя друзьями: "Мне было тяжело, я находилась в очень гнетущей атмосфере, остро воспринимала новости – они били со всех сторон. Я каждый день плакала".

Той же весной россиянка Анна стала чувствовать, что "не выдерживает, не справляется, не принимает", и уехала в Армению. Юрий покинул Россию осенью – после объявления мобилизации он срочно выехал в Казахстан . Все они не поддерживают войну России с Украиной. И все вернулись в РФ.

В феврале 2022 года Алина почти каждый день обсуждала с друзьями, уезжать ли из России. "Я всегда была за отъезд. Когда настало 24 февраля, я зашла в пекарню за булочкой, а там все вокруг только и говорили про то, кто куда покупает билеты", – рассказывает DW девушка. Она почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Грузию, ее подруга Кира – тоже. Кира потом перебралась в Израиль .

Вернуться в РФ она решила после того, как съездила на научную конференцию в Австрию: "Там я увидела, что люди занимаются делами и не думают каждый день: "О боже, война, как жить, что делать". Исследования и наука – кайф и ими нужно заниматься. Меня увлекает, как люди делятся своими идеями, делают дела. Я тоже так хочу". Алина получила место в одном из университетов в России. Она уверена, что социальные науки и академические исследования в стране в беде, но свой вуз называет "островком стабильности и счастья".

Алина вспоминает, что на нее давила невозможность жить: "Больше всего мне хотелось исчезнуть. То, что я тоже носительница этой коллективной вины, съедало меня изнутри". Девушке поставили диагноз – тревожное депрессивное расстройство и выписали антидепрессанты. Уже в России. Она вернулась туда год назад и считает, что в целом поступила неправильно: "Россия лучше и демократичнее не становится, идет война, и я, работая здесь, плачу налоги в казну. И это не очень хорошо, исходя из моих политических взглядов. Я чувствую, что у меня сделка с совестью – но оказалось, что для меня и моего ментального здоровья так сейчас лучше".

Девушку приняли на работу, она вернулась в Россию, но и из университета в Израиле пока не уходит. "Я залечиваю эмоциональные раны, стараюсь не особо выезжать в большие города. У меня большое (внутреннее) сопротивление по поводу России, часто хочется просто закрыть глаза. Но и Израиль для меня оказался тяжелой страной", – признается Кира.

Из Грузии Кира уехала в Израиль, где поступила в аспирантуру, где жила в общежитии и получала стипендию. Но этим летом ее размер сократили вдвое, а работать в Израиле девушка не имеет права. Тогда она поучаствовала в конкурсе на вакансию в одной из российских организаций: "Я хочу профессионально развиваться, мне предоставилась такая возможность. И я решила – надо брать".

Кире тоже 27 лет, она занимается сбором пожертвований для различных проектов. Свой отъезд в Грузию весной 2022 года она объясняет так: "В России тогда для меня было невозможно находиться. И тем более потом я не понимала, как люди возвращаются в эту страну".

Анна подчеркивает, что это ее выбор: "Я хочу, чтобы не было такого, что все единогласно говорили бы, что война – это нормально. Кто-то пройдет по улице и скажет: "Война – это нормально". А я тот человек, который ответит: "Нет. Вы что, совсем с ума сошли?". Анна говорит, что в целом ей страшно, но "долго бояться нельзя": "Я не знаю, поехала ли я кукухой или еще нет. Конкретные события меня не пугают, скорее создают эффект приземления в реальность".

"Армения была импульсивным решением, там я поняла, что это не про то, что я хочу быть в этой стране, это был побег от себя", – так о своем отъезде из России в апреле 2022 года рассказывает Анна. Ей 31 год, она бренд-менеджер и могла работать удаленно, но через несколько месяцев решила вернуться из Армении обратно: "Я поняла, что готова выдерживать, все что происходит. Не говорить, что это нормально, но быть честной. Вернуться и признать, что вообще-то да, это тоже моя ответственность, и вот я тут".

По его словам, все это время он вообще ничего не чувствовал, ему просто все это надоело: "Я не скучал по России. Я хотел именно домой, в свою квартиру". Зимой мужчина вернулся. "Мы отремонтировали нашу квартиру, купили мебель, а тут бац, война. А я очень прикипел к этому месту и ни сдавать, ни продавать ее не хочу", – признается Юрий. В России у него родители, недееспособный брат и девушка, с которой Юрий уже 13 лет вместе.

"Мы думали, что ситуация скоро станет понятной, ждали вторую волну мобилизации. Я жил с шестью мужиками на съемной квартире. За полгода особо ничего не изменилось, а рубль падал, жить становилось все дороже и люди вокруг возвращались в Россию", – вспоминает мужчина.

Программист Юрий говорит, что с началом войны паники у него не было, мобилизация его тоже не испугала. "Но тогда моя девушка стала сильно переживать, не могла нормально спать и по сути "выгнала" меня из дома, -–делится он. - Я не знал, чего ожидать, и мы решили – вернуться всегда можно, а вот уехать – не факт. А девушка не работает, у нас большие кредиты. Мы еще в IKEA кредит взяли, когда она закрывалась, – чтобы купить вещи, а то потом их нигде где достанешь". Юрий провел несколько месяцев в Казахстане, потом еще несколько – в Кыргызстане.

Эмигранты меняют страны

В 2022 году из России, по оценкам демографов, сделанных на основе изучения статистики принимающих стран и заявлений официальных лиц, уехали 500-800 тысяч человек. За этот год произошли два всплеска эмиграции: сразу после вторжения РФ в Украину и после объявления мобилизации.

"Очень многие поехали не в те страны, куда хотели. Большинство потом сменили как минимум одну страну. Максимум, с которым я сталкивалась, одна молодая семейная пара сменила шесть стран", – сообщи

ла DW социолог из Москвы Любовь Борусяк. По данным ее исследования, заметно больше было тех, кто приехал в страну, где никогда не думал оказаться, практически без документов, с очень небольшими финансовыми ресурсами: "Часть из таких людей потом вернулись в Россию, хотя бы на время". Социологи проекта OutRush, посвященного российской эмиграции, утверждают, что в РФ вернулись 16 процентов покинувших страну после 24 февраля, две трети из них сказали, что вернулись временно.