"Сборища недобитых карателей". Путин на параде Победы выступил против "попыток переписать историю"

"Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", - сказал президент России.

Накануне очередной годовщины победы СССР над нацистской Германией в Госдуме предложили законодательно запретить отождествление роли Советского Союза и нацистов во Второй мировой войне. Создатели законопроекта говорят, что разработали его по поручению Путина.

"История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин на параде.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент имел в виду, в частности, недавний марш в Киеве в память о дивизии СС "Галичина".

Акцию, которую 28 апреля провели несколько десятков сторонников украинских националистических организаций, осудил в числе прочих Украинский институт национальной памяти, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Однако представители мэрии Киева заявили, что права запрещать марш у них не было, поскольку, согласно украинским законам, организаторы уличных акций не должны получать на них разрешения, а просто информируют власти об их проведении.

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики, действительно, мы видим тех же неонацистов", - цитирует Пескова агентство Интерфакс.

Военный историк Владимир Кикнадзе, член-корреспондент РАРАН (Российская академия ракетных и артиллерийских наук), сказал Русской службе Би-би-си, что законопроект стал реакцией на появление недавней резолюции Европарламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Ее авторы напоминают, что преступления нацизма осудил Нюрнбергский трибунал, и при этом призывают раследовать преступления сталинизма и других диктаторских режимов. В документе также отмечается, что в ряде стран ЕС коммунистическая идеология запрещена так же, как и нацистская.

Во время парада Путин также косвенно упомянул еще об одном историческом споре, который Москва ведет со странами Запада - о роли стран антигитлеровской коалиции в победе над нацистами. В мае прошлого года российский МИД гневно ответил на твит Белого дома, в котором в качестве победителей упоминались только Соединенные Штаты и Великобритания.

"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе, - сказал Путин во время выступления на Красной площади. - Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе".

Год назад Госдепартамент США и лидеры девяти восточноевропейских стран приняли заявление, в котором отдается дань уважения борцам с нацизмом, но говорится, что исход войны "не принес свободы Европе". "Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы. Советский Союз держал и другие страны в железном кулаке с помощью подавляющего военного превосходства, репрессий и идеологического контроля", - было сказано в документе, который подписал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео, а также лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы прошел на Красной площади и завершился пролетом авиации. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, было задействовано 190 единиц военной техники и 76 самолетов и вертолетов.

Единственным лидером иностранного государства, который в этом году присутствовал на военном параде в Москве, был президент Таджикистана Эмомали Рахмон.