Адвокат Москалёва Дмитрий Захватов не смог точно подтвердить задержание своего подзащитного, но отметил, что "по косвенным данным всё так и есть". Захватов добавил, что телефон Москалёва сейчас не отвечает.

Весной прошлого года дочь Алексея Москалёва, 12-летняя Маша, нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

В соцсетях отца, который воспитывает дочь в одиночку, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Москалёва поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтёров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.

28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.

В среду СМИ опубликовали письмо Маши Москалёвой, которое она написала из приюта. В нём она подчёркивает, что любит отца, называет его своим героем, призывает не сдаваться и выражает надежду на скорую встречу. Отдельно девочка указывает, что не хочет писать о своём здоровье и настроении, чтобы не расстраивать папу.