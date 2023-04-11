Санкции против России почти исчерпали свой потенциал

Евросоюз и США намерены закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину.

В ближайшее время Еврокомиссия планирует обсудить новый пакет антироссийских санкций. Его главным направлением может стать давление на страны, которые помогают России обходить ограничения.

Как рассказала Би-би-си член международной рабочей группы независимых экспертов по санкциям Энн Клюнэн, западные страны могут попытаться увеличить число союзников. Это ограничило бы возможности России по обходу ограничений.

Другими мерами, по ее словам, могут быть вторичные санкции в отношении компаний и физлиц в третьих странах - посредников, которые обеспечивают поставки в Россию запрещенных товаров.

Ограничения позволяют обходить такие страны как Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

Евросоюз и США намерены оказывать влияние на те страны, которые участвуют в поставках в Россию запрещенных товаров, заявили по итогам встречи в начале марта президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так они хотят "закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину".

Клюнэн входит в международную рабочую группу независимых экспертов - группу Ермака-Макфола (Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions). Она была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и помогает в разработке санкций. В состав группы входит более ста специалистов в основном из США и Украины, среди российских экономистов - Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев (признан "иноагентом" российскими властями).

Одна из целей группы в 2023 году - помочь правительствам разработать и реализовать те меры, которые усложнят уклонение от санкций, отмечает Клюнэн.

Как западные страны пытаются повлиять на поставки запрещенных товаров в Россию

Опции для транзита грузов еще остаются, рассказал Би-би-си генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло. Он выделяет Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и другие страны, которые Россия считает дружественными.

"Шортлист этих стран не изменился - изменилась ситуация с платежами. Теперь регуляторы повышают контроль за трансграничными платежами с Россией", - говорит Властопуло.

По его мнению, уже в краткосрочной или среднесрочной перспективе ввоз подсанкционных товаров в Россию будет снижаться.

Чтобы повлиять на обход ограничений, в феврале Минфин США ввел санкции против некоторых граждан ЕС и ряда компаний. В список попал, например, гражданин Швейцарии и Италии бизнесмен Вальтер Моретти и сеть связанных с ним партнеров и компаний.

США считают, что они закупали секретные западные технологии для российских спецслужб и военных, а также оборудование для ядерных лабораторий. Моретти внесли в список за то, что он "прямо или косвенно" действовал в интересах российского правительства. Всего в этом списке семь бизнесменов - граждан ЕС.

Европа ужесточила санкции против России в годовщину вторжения в Украину. Это можно считать своеобразным предупреждением для других бизнесменов, занимающихся поставками подсанкционных товаров в Россию.

9 марта стало известно о том, что Турция закрыла транзит из ЕС в Россию всех санкционных грузов. Тогда представители российских логистических компаний рассказали "Коммерсанту", что система оформления транзитных и экспортных товаров из Турции перестала работать. Перед этим правительство Турции передало компаниям список товаров, которые будет запрещено перенаправлять в Россию. Запреты коснулись в том числе предметов двойного назначения.



Какими будут новые санкции и на что они могут повлиять?

Сейчас, когда потенциал санкций почти исчерпан, важнее становится не введение новых, а имплементация уже действующих ограничений, считает экономист Рубен Ениколопов.

"Скорее всего, в ближайшее время мы увидим именно давление западных стран на страны-посредники, чтобы прекратить параллельный импорт уже попавших под санкции товаров", - считает он.

Под санкции могут попасть потребительские товары, которые российские власти используют в военных целях, отмечает директор центра изучения финансовых преступлений и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Том Китинг.

"Мы знаем анекдотические истории, когда российские власти использовали такие товары как стиральные машины, чтобы получить чипы из них. Я не знаю, может ли это распространяться на айфоны. Но если возможно найти применение технологии, то ее используют в военных целях", - сказал он.

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Как видно по итогам года, Кремль приспосабливается к санкциям, а от ограничений страдает российское население, говорит Том Китинг.

Сейчас актуален вопрос введения вторичных санкций в отношений тех стран, которые помогают России обходить существующие ограничения, подтверждает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снеговая.

"Но тут есть предел. Пример Ирана показывает, что лазейки будут всегда, а российский бизнес в вопросе обхода санкций исторически очень изобретателен. В целом введение вторичных санкций ограничит поток высокотехнологичных компонентов в Россию", - считает Снеговая.

"Есть еще длинный список новых мер, которые можно принять для усиления санкций, чтобы Россия не смогла финансировать свою агрессию и чтобы ей не хватало запасных частей, необходимых для ремонта и производства своего оружия", - считает Энн Клюнэн.

Одна из таких мер - это введение общего санкционного режима для всех западных и азиатских стран, считает Энн Клюнэн. Кроме того, страны Запада могут принять закон, который будет направлен на идентификацию и конфискацию имущества России, добавляет она.

Но пока эксперты называют самым действенным способом воздействия на Россию дальнейшие ограничения на экспорт нефти. Снеговая называет доходы от него ахиллесовой пятой российской экономики.

"В этой части можно сделать больше, снизив потолок цен на нефть, сократив количество оставшихся стран ЕС, продолжающих импортировать российский газ, - говорит Снеговая. - Также можно закрыть лазейки, позволяющие смешивать российскую нефть с другой нефтью, а затем реэкспортировать везде (даже в страны, которые технически ввели российское нефтяное эмбарго)".