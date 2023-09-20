Самая гуманная прокуратура в мире. Как в Швейцарии закрыли глаза на поставки станков для военного завода Ротенбергов

Из российских судебных актов удалось выяснить, что компания Biostrom International AG, находящаяся в партнерских отношениях со швейцарской фирмой Зиглоха Ulli Sigloch Holding AG, обязалась поставить со своего склада в Швейцарии в Россию технологическое оборудование на 2 074 324,41 евро. Это подтверждается сведениями таможенной базы Import Genius, согласно которой Biostrom задекларировала 10 декабря 2015 года четыре позиции импорта в Россию, из них три позиции — высокоточное металлообрабатывающее оборудование торговых марок DMG Deckel Maho и DMG Gildemeister, а одна позиция — оптический измерительный прибор торговой марки DMG Mori.

The Insider установил, что под описание Spiegel подходит лишь один немецкий директор — Улли (Ульрих) Зиглох. Он возглавляет немецкую SiTec Präzisionstechnik Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, изготавливающую и продающую высокоточные станки для металлообработки. Ранее он также был владельцем швейцарской оружейной фабрики Waffenfabrik Neuhausen AG.

24 августа Der Spiegel сообщил о задержании некоего Улли З. (немецкой прессе запрещено разглашать полные имена подозреваемых и обвиняемых). По версии журналистов, задержание санкционировал генеральный прокурор Германии на основании нарушений закона о внешней торговле директором компании из земли Баден-Вюртемберг. Нарушение, как сообщает Spiegel, состояло в поставках в 2015 году российским оружейникам высокоточных машин на сумму около 2 млн евро. Уже тогда такие поставки подпадали под немецкие санкции, объявленные в связи с оккупацией Крыма.

ООО «Промтехнология» находится под многочисленными международными санкциями. Эта фирма — производитель российских винтовок Orsis. Данная компания — давний и регулярный поставщик снайперских винтовок для МВД, Росгвардии и ФСИН. По данным издания «Проект», винтовки Orsis T5000 получали вагнеровцы. Хотя «Промтехнология» это отрицает, имеются видеосвидетельства того, что ЧВК в самом деле использовали Orsis T-5000.

Покупателем станков выступило ООО «ГК Промтех» (на момент заключения контракта называвшееся ООО УК «Производственные активы»). Согласно другому контракту, на который ссылаются российские суды, Улли Зиглох обязался разработать для ООО «Промтехнология» «технологический процесс и документацию к нему, выполнить монтаж, пуско-наладочные работы станков». Из судебных документов следует также наличие контракта между Biostrom International AG и Ulli Sigloch Holding AG.

«Промтехнология» — частная компания, но Сорокин признается: «К нам довольно хорошее отношение и со стороны Военно-промышленной комиссии... Мы и предприятие делали во многом в интересах государства, то есть это импортозамещение, причем, на мой взгляд, в стратегическом, важном сегменте».

В своем интервью «Эху Москвы» в 2013 году Сорокин заявлял, что поставки его винтовок идут в Австрию и Швейцарию, при этом «швейцарцы были поражены качеством»: «Мы применяем уникальную технологию по производству стволов, она позволяет обеспечить высокую точность стрельбы оружия».

Собственники АО «Промышленные технологии» не раскрываются в базе ЕГРЮЛ. По данным The Bell, в 2010 году в «Промтехнологию» инвестировал родившийся в Украине и проживающий в Швейцарии гражданин Мальты предприниматель Константин Николаев . Он известен тем, что был спонсором незадачливой шпионки Марии Бутиной, основательницы российского движения «Право на оружие». Его соинвестором в «Промтехнологии» был Михаил Абызов.

В швейцарском реестре указано, что компанию Biostrom International AG (сейчас в стадии ликвидации) возглавляют директора с русскими именами и фамилиями — Алексей Бабкин и Спартак Сотников. Кроме того, из судебных актов также следует, что высокоточное металлообрабатывающее оборудование ввозилось для серийного выпуска «Промтехнологией» самозарядного карабина B&T APC калибра 223 и 308, и швейцарская фирма-экспортер металлообрабатывающих машин знала об этом. (В ходе установки оборудования выяснился «факт отсутствия прав» на разработку процесса серийного выпуска карабина данной марки.) Калибр 223 — это армейский калибр НАТО. Калибр 308 используется как в военном, так и в охотничьем стрелковом оружии.

«Все сверхсовременные станки с большими возможностями, с высокими точностями — ни одна развитая страна, экспортное агентство не позволит ввезти эти станки на территорию России». Ну а Швейцария позволила.

The Insider направил запрос в швейцарскую прокуратуру. Как следует из ответа, дела были возбуждены в отношении двух физических лиц. Одно — по подозрению в нарушении Закона о военных материалах (Kriegsmaterialgesetz) — вскоре было закрыто. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, с которым The Insider удалось ознакомиться, объяснение представителя фирмы Biostrom International AG состояло в том, что он полностью доверял своему российскому клиенту «ГК Промтех», утверждавшему, что покупает станки не для себя, а для иного (видимо, неоружейного) предприятия. Со слов представителя фирмы Biostrom International AG, он не знал, что станки будут переданы «Проммеханике». Прокуроры поверили представителю Biostrom International AG.

Фирму Biostrom International AG возглавляли директора с русскими именами и фамилиями Из расследования Швейцарского радио известно, что Biostrom International AG запросила в Швейцарии разрешение на экспорт высокоточных станков на некое металлургическое предприятие на Урале. Швейцарский государственный секретариат по экономике (Seco) после консультаций с Экспортным департаментом и Федеральной службой разведки дал такое разрешение. Но в 2018 году Seco получил информацию, что по меньшей мере два из пяти станков используются в АО «Проммеханика», которое, судя по аффилированным лицам, принадлежит к той же группе компаний, что и «Промтехнология». Основной профиль «Проммеханики» — также производство оружия. Поэтому Seco летом 2018 года обратился в федеральную прокуратуру Швейцарии.

По второму делу был выписан штраф в 1800 швейцарских франков техническому директору Biostrom International AG за то, что он сначала вовремя не отчитался перед Секретариатом по экономике об окончательном пользователе проданного за границу оборудования, а затем отчитался, но, «не зная», где именно находятся станки, сообщив тем самым неверную информацию. Прокуратура, опять же, поверила в неведение технического директора.

Согласно постановлению о прекращении уголовного дела в отношении Улли Зиглоха, тот подозревался в том, что, в нарушение Закона о военных материалах, без разрешения Секретариата по экономике подписал договор о вывозе из Швейцарии технической информации для изготовления стрелкового оружия. Согласно договору, он должен был разработать технологический процесс, проектную документацию, обеспечить установку и ввод в эксплуатацию станков.