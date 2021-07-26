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В команде Навального считают, что сайт "Умного голосования" также может быть заблокирован и предлагают желающим зарегистрироваться там. Ранее на этом сайте нашли уязвимость.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил Telegram-канал команды Навального. Кроме того, заблокированы еще 47 связанных с Навальным ресурсов, в том числе 39 сайтов штабов Навального.

Как сказано в сообщении, "это было ожидаемо, и мы знаем, что с сайтом Умного голосования votesmart.appspot.com они могут сделать то же самое". Сторонникам Навального и тем, кто поддерживает концепцию умного голосования, предлагается зарегистрироваться на сайте, пока он еще работает.

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Уязвимость на сайте "Умного голосования"

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на сайте "Умного голосования" обнаружили уязвимость, которая открывала посторонним доступ к базе данных с адресами электронной почты людей, регистрирующихся на сайте.

До этого, в июне и июле в сети неоднократно появлялись сообщения об утечке данных с сайта "Умного голосования". А в середине апреля в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!".

Навальный в заключении, его штабы разгромлены

Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

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Deutsche Welle
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