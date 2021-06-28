Произвол Запада и действия «по понятиям»
В первой части Лавров рассуждает о «требованиях», которые вслед за США предъявляют к России другие западные страны. По мнению Лаврова, несмотря на то, что на саммите Байдена и Путина президенты, казалось, достигли взаимопонимания, Вашингтон продолжает «транслировать прежние установки» и угрожать Москве, если та «не примет правила игры».
«И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения „большого брата“, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение», — пишет Лавров.
По словам Лаврова, Запад устанавливает свои правила, «в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным прежде всего в Уставе ООН», но не конкретизирует их, предпочитая заявлять о нарушениях без предъявления фактов. «То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола — в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России „лихих“ 1990-х это называлось „действовать по понятиям“», — заключает Лавров.
Лавров считает, что США «вернулись» в Европу, а почвой для консолидации с западными странами стали либеральные ценности. «Вашингтон и Брюссель без ложной скромности назвали себя „якорем демократии, мира и безопасности“ в противовес „авторитаризму в любых его формах“, заявив, в частности, о намерении усилить использование санкций в интересах „поддержки демократии по всему миру“», — пишет Лавров. Устанавливать «демократические стандарты», считает Лавров, Запад при этом будет сам.
Лавров обращает внимание, что главными противниками нового курса развития западные страны видят Россию и Китай как «носителей авторитаризма». При этом главные задачи Запада, по мнению Лаврова, заключаются в том, чтобы менять внутреннее устройство стран, которые он считает недемократическими, «по своим лекалам». Лавров считает, что Запад «насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам».
Также Лавров отмечает «опаснейшую линию» на пересмотр итогов Второй мировой войны. Запад, по его мнению, хочет «вытравить» память о принятой в 1960 году Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам, «подменив ее наспех изобретенными церемониями — типа преклонения колен перед спортивными состязаниями».
Покушение на природу человека и русофобское меньшинство
Идея правил «коллективного Запада», по мнению Лаврова, проявляется и в покушении на природу человека. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в „просвещенной Европе“», — пишет Лавров. По его мнению, со стороны Запада «идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты», а «США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности».
Политику Запада, по мнению Лаврова, все чаще определяет «агрессивное русофобское меньшинство». В качестве подтверждения он приводит инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые предложили лидерам стран Евросоюза пригласить Владимира Путина на саммит ЕС. Но против этой инициативы выступили страны Балтии и Польша.
Лавров выступает против «мессианства», которое, по его мнению, провозгласили НАТО и ЕС, и отмечает, что «высокомерное отношение к другим членам мирового сообщества оставляет Запад на „неправильной стороне истории“».
Но Россия, как пишет Лавров, не пойдет на односторонние уступки, несмотря на давление со стороны Запада — в том числе, и санкционное. Эта позиция, по его мнению, отражает взгляды подавляющего большинства граждан России. Те же оппоненты власти, «на кого делает ставку Запад и кто видит все проблемы России в „антизападничестве“, требуя пойти на односторонние уступки ради снятия санкций и получения неких гипотетических материальных благ, представляют собой абсолютно маргинальный сегмент нашего общества», считает Лавров. На пресс-конференции после саммита президентов России и США Путин, по его словам, «доходчиво разъяснил, какие цели преследует поддержка Западом таких маргинальных кругов».
«Вне зависимости от чьих-либо амбиций и угроз наша страна будет и далее проводить суверенный, независимый внешнеполитический курс и одновременно всегда предлагать объединительную повестку дня в международных делах на основе реалий культурно-цивилизационного многообразия современного мира», — заключает Лавров.
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