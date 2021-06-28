Произвол Запада и действия «по понятиям»

В первой части Лавров рассуждает о «требованиях», которые вслед за США предъявляют к России другие западные страны. По мнению Лаврова, несмотря на то, что на саммите Байдена и Путина президенты, казалось, достигли взаимопонимания, Вашингтон продолжает «транслировать прежние установки» и угрожать Москве, если та «не примет правила игры».

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«И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения „большого брата“, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение», — пишет Лавров.

По словам Лаврова, Запад устанавливает свои правила, «в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным прежде всего в Уставе ООН», но не конкретизирует их, предпочитая заявлять о нарушениях без предъявления фактов. «То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола — в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России „лихих“ 1990-х это называлось „действовать по понятиям“», — заключает Лавров.

Лавров считает, что США «вернулись» в Европу, а почвой для консолидации с западными странами стали либеральные ценности. «Вашингтон и Брюссель без ложной скромности назвали себя „якорем демократии, мира и безопасности“ в противовес „авторитаризму в любых его формах“, заявив, в частности, о намерении усилить использование санкций в интересах „поддержки демократии по всему миру“», — пишет Лавров. Устанавливать «демократические стандарты», считает Лавров, Запад при этом будет сам.

Лавров обращает внимание, что главными противниками нового курса развития западные страны видят Россию и Китай как «носителей авторитаризма». При этом главные задачи Запада, по мнению Лаврова, заключаются в том, чтобы менять внутреннее устройство стран, которые он считает недемократическими, «по своим лекалам». Лавров считает, что Запад «насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам».

Также Лавров отмечает «опаснейшую линию» на пересмотр итогов Второй мировой войны. Запад, по его мнению, хочет «вытравить» память о принятой в 1960 году Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам, «подменив ее наспех изобретенными церемониями — типа преклонения колен перед спортивными состязаниями».

Покушение на природу человека и русофобское меньшинство

Идея правил «коллективного Запада», по мнению Лаврова, проявляется и в покушении на природу человека. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в „просвещенной Европе“», — пишет Лавров. По его мнению, со стороны Запада «идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты», а «США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности».

Политику Запада, по мнению Лаврова, все чаще определяет «агрессивное русофобское меньшинство». В качестве подтверждения он приводит инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые предложили лидерам стран Евросоюза пригласить Владимира Путина на саммит ЕС. Но против этой инициативы выступили страны Балтии и Польша.

Лавров выступает против «мессианства», которое, по его мнению, провозгласили НАТО и ЕС, и отмечает, что «высокомерное отношение к другим членам мирового сообщества оставляет Запад на „неправильной стороне истории“».

Но Россия, как пишет Лавров, не пойдет на односторонние уступки, несмотря на давление со стороны Запада — в том числе, и санкционное. Эта позиция, по его мнению, отражает взгляды подавляющего большинства граждан России. Те же оппоненты власти, «на кого делает ставку Запад и кто видит все проблемы России в „антизападничестве“, требуя пойти на односторонние уступки ради снятия санкций и получения неких гипотетических материальных благ, представляют собой абсолютно маргинальный сегмент нашего общества», считает Лавров. На пресс-конференции после саммита президентов России и США Путин, по его словам, «доходчиво разъяснил, какие цели преследует поддержка Западом таких маргинальных кругов».

«Вне зависимости от чьих-либо амбиций и угроз наша страна будет и далее проводить суверенный, независимый внешнеполитический курс и одновременно всегда предлагать объединительную повестку дня в международных делах на основе реалий культурно-цивилизационного многообразия современного мира», — заключает Лавров.