Рубль рухнул до исторического минимума. Биржевые торги акциями отложили

Торги на валютном рынке Московской биржи откроются позже, чем обычно - в 10:00 по московскому времени. Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00. ЦБ в 13:00 определится, открывать ли торги вообще.

Это будут первые торги после новых жестких санкций. Евросоюз утвердил решение о замораживании активов российского ЦБ. Постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник. Евросоюз запретил любые операции с валютными резервами ЦБ, с помощью которых регулятор может влиять на курс рубля.

Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ. Санкции заморозят около половины финансовых резервов России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Резервы ЦБ по состоянию на 1 февраля превышали 630 млрд долларов. Часть из них это наличные доллары, евро и золото, а часть вложена в ликвидные бумаги иностранных эмитентов и находится на счетах в центральных банках других стран.

Главы МИД 27 стран ЕС накануне одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России и отключить "определенное число российских банков" от международной системы платежей SWIFT. Решение о закрытии неба над Европой вступило в силу.

На этом фоне рубль на международных торгах на рынке Forex рухнул до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. Курс евро достиг 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.

Затем рубль немного отыграл позиции - по состоянию на 6:55 доллар подорожал на 25,48% и достиг 105,3 рубля, что выше на 20 рублей уровня закрытия торгов пятницы, курс евро вырос на 24,12%, составив 117 рублей, пишет РБК.

Рынок Forex обычно малоликвиден - игроков на нем мало, а сделки заключаются редко, поэтому основной ориентир по курсу рубля - валютные торги на Мосбирже.

Накануне российские банки в ожидании торгов начали повышать курс валют в своих приложениях. Так, "Сбер" предлагал купить доллары по 99,5, а евро - по 110,5 рубля. В ВТБ доллары можно было купить по 102 рубля, а евро - по 112. А в банке "Тинькофф" доллар стоил 114,8 рубля, а евро - более 125 рублей.

Банк России с понедельника вводит временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов (то есть иностранных игроков).

Одновременно ЦБ дал банкам ряд послаблений по резервам до 31 декабря 2022 года. Регулятор при этом рекомендовал банкам реструктурировать долги и не назначать пени и штрафы по кредитам, если положение заемщика ухудшилось "в результате действия санкций".

В понедельник ожидаются переговоры между представителями России и Украины на белорусской территории. Площадка для переговоров подготовлена, организаторы ожидают приезда делегаций, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.