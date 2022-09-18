В заявлении сказано, что священник "выполнял обязанности по духовному окормлению военнослужащих татарстанского батальона "Алга". Это произошло 9 сентября.
Патриарх РПЦ Кирилл выразил соболезнование близким погибшего.
"По благословению Священноначалия отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции, - заявил патриарх. - Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих (Ин. 15:13)".
В июле правительство Великобритании ввело против патриарха Кирилла санкции за "поддержку российской военной агрессии в Украине".
После начала российского вторжения в Украину Кирилл призывал верующих "молиться за восстановление мира и добрых братских отношений", но при этом упоминал некую "третью сторону, разжигающую конфликты".
Во время проповеди 9 марта он отдельно отметил политические силы на "близкой, родной украинской земле, использующие идею врага применительно к народу русскому".
К российским военным напрямую патриарх не обращался, но 13 марта после очередной службы в Храме Христа Спасителя вручил директору Росгвардии Виктору Золотову икону, выразив надежду, что "этот образ вдохновит молодых воинов, которые принимают присягу".
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