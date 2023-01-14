Росстат сообщил о рекордной за семь лет годовой инфляции – 11,9%

Пиковых значений – до 17,8% – инфляция в России достигала весной 2022 года, сразу после российского вторжения в Украину и введения в ответ на это первых пакетов западных санкций.
Продовольственные товары в среднем подорожали за год на 10,3%. Сильнее всего увеличилась цена на молоко и молочные продукты – на 15,2%, сливочное масло, макароны и рыбу – более чем на 14%, сахар – на 13,5% и хлеб – почти на 13%.
Рост цен на непродовольственные товары по итогам 2022 года составил 12,7%. Значительнее прочих подорожали моющие и чистящие средства – почти на 30%. Цены на бытовую технику выросли на 15,3%, на медикаменты – на 10,8%.
Стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 11,6%: в 2022 году правительство России дважды повышало на них тарифы – максимально по стране на 6,5% в июле и на 9% в декабре.
Услуги в сегменте зарубежного туризма выросли на 70,7% после того, как зарубежные авиакомпании отменили рейсы в Россию, а страны Европы ограничили выдачу виз россиянам в ответ на российское вторжение в Украину.
По прогнозам Центрального Банка России инфляция в 2023 году составит 5–7%, по расчётам Минэкономразвития – 5,5%.
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