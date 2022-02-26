Россияне требуют от своих властей прекратить агрессию в отношении Украины

Работники искусства и культуры по всей России подписывают открытое антивоенное письмо "Нет войне!":

"Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — инициировали и подписываем это открытое письмо, которое считаем недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала внезапное, агрессивное и открытое военное наступление по всей территории Украины. Поводом для него была объявлена «защита жителей ДНР и ЛНР», военные же действия ведутся на всей территории Украины и в ее крупных городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других. Среди жителей этих городов — большое количество наших родственников, друзей, знакомых и коллег. Мы требуем остановить эту длящуюся с 2014 года войну c Украиной — суверенным и независимым государством — и начать вести с ней переговоры на уважительных и равноправных основаниях.

Война в Украине — страшная трагедия как для украинцев, так и для россиян. Она влечет огромные человеческие жертвы, ставит под удар экономику и безопасность, приведет нашу страну к полной международной изоляции. В то же время она абсолютно бессмысленна — любое принуждение к миру с помощью насилия абсурдно. Предлог, под которым произошло развертывание «спецоперации», целиком и полностью сконструирован представителями российской власти, и мы выступаем против того, чтобы эта война велась от нашего имени.

Сейчас в первую очередь нас беспокоит судьба украинцев, их жизнь и безопасность!

Однако от лица профессионального сообщества нам также важно сказать, что дальнейшая эскалация войны обернется непоправимыми последствиями для работников искусства и культуры. Это заберет у нас последние возможности полноценно работать, высказываться, создавать проекты, популяризировать и развивать культуру, отнимет будущее. Все, что было сделано в культурном плане за последние 30 лет, сегодня оказалось поставлено под удар: все международные связи будут разорваны, культурные частные или государственные институции будут законсервированы, партнерские отношения с другими странами будут приостановлены. Все это разрушит и без того хрупкую экономику российской культуры и существенно снизит ее значимость и для российского общества, и для международного сообщества в целом. Заниматься культурой и искусством в таких условиях будет практически невозможно.

Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное «НЕТ ВОЙНЕ!». Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода войск с территории Украины и проведения мирных переговоров."

На данный момент письмо уже подписали 2060 художников, композиторов, музыкантов, дизайнеров артистов, режиссеров и других деятелей искусства.

Более 1000 учителей из 63 регионов России, а также Италии, США, Франции и Эстонии уже подписали открытое антивоенное письмо:

"Любая война — это человеческие жертвы и разрушения. Она неизбежно влечет за собой массовые нарушения прав человека. Война — это катастрофа.

Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля, — это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли.

Мы — учителя, и насилие противоречит самой сути нашей профессии. В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня."

Российские врачи также опубликовали открытое письмо Президенту Российской Федерации с требованием прекратить военные действия на территории Украины. Его уже подписали более 1142 врачей, медсестер, медбратьев и фельдшеров:

"Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины.

Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание - сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем.

Как и во все времена, мы не разделяем воюющих на своих и чужих. Мы давали клятву помогать всем людям, вне зависимости от национальности, вероисповедания или политических взглядов. Но сейчас нашей помощи недостаточно. Война заберёт множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям все будут на одном языке.

Любой снаряд или пуля, даже не достигшие цели и не забравшие чью-то жизнь, все равно несут с собой страх, панику и боль. Боль, с которой сжимается сердце. Сейчас болят сердца у мирных граждан. У солдат. У солдатских матерей и жён. У детей. Никто не заслуживает этого страха. Никто не заслуживает быть убитым или покалеченным. Случайно или намеренно.

На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются.

Человеческая жизнь бесценна. Чтобы убить человека на войне, хватит мгновения, в то время как лечение и восстановление пострадавших может длиться годами. И за мгновения сегодняшней войны мы будем расплачиваться долгие годы в дальнейшем.

Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания.

Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия."

Писатель Михаил Зыгарь два дня назад опубликовал обращение к россиянам с требование прекратить войну:

"Соотечественники!

Начавшаяся война России против Украины – это позор.

Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколением совсем юных и не родившихся еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государства. Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне.

Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью “нацистов” и нуждается в том, чтобы его “освобождали”.

Мы требуем прекратить эту войну."

Зыгарь сообщает что: "С тех пор каждый день мне пишут люди. Очень много людей. Они просят поставить их подпись под нашим письмом. Поэтому публикую текст еще раз.

Я вижу, что текст активно постят в сети - число подписей растет не только у меня на странице. Это хорошо, хоть и бесполезно. Наш мир рухнул, но зато у нас есть "перепись живых"."

На утро субботы по данным Зыгаря текст подписали 310 человек. Среди них:

Борис Акунин, писатель

Дмитрий Быков, писатель

Иван Вырыпаев, драматург

Дмитрий Глуховский, писатель

Владимир Мирзоев, режиссер

Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии

Леонид Парфенов, журналист

Ирина Прохорова, издатель

Владимир Сорокин, писатель

Чулпан Хаматова, актриса, народная артистка России

Андрей Хржановский, режиссер, народный артист России

Илья Хржановский, режиссер

Любовь Аркус, журналист

Анатолий Белый, актер

Илья Демуцкий, композитор

Марат Гельман, галерист

Алла Гербер, правозащитник

Александр Зельдович, режиссер

Оксана Карас, режиссер

Дмитрий Крымов, режиссер

Татьяна Лазарева, телеведущая

Покрас Лампас, художник

Елена Лукьянова, юрист

Александр Минкин, журналист

Андрей Макаревич, музыкант

Анна Наринская, журналист

Андрей Нечаев, экономист, бывший министр экономики России

Алексей Орлов (Орлуша), поэт

Леонид Печатников, врач, бывший вице-мэр Москвы

Людмила Петрушевская, писатель, певица

Арина Бородина, журналист

Ирина Петровская, журналист

Александр Кынев, политолог

Зоя Светова, журналист

Ксения Соколова, журналист

Ольга Бычкова, журналист

Андрей Лошак, журналист

Алексей Малобродский, продюсер

Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы

Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы

Николай Прокудин ветеран войны в Афганистане, прозаик, детский писатель

Виталий Таций, предприниматель, создатель Кинопоиска

Тимур Муканов aka L'ACOU, шансонье

Наталия Алексеева, биолог

Сергей Н. Смирнов, доктор экономических наук

Валерия Молотова, учитель

Марина Демиденко, экономист

Михаил Петлах, фермер

Елена Фогт, человек

Алексей Дурново, писатель, спортивный комментатор

Татьяна Кондратьева, биолог

Левченко Владислав инженер

Степанян Эрик, врач

Ольга Семенова, предприниматель

Сергей Лукин, философ

Панин Сергей, подполковник запаса

Юрий Милюков, инженер

Антон Дебабов, гражданин

Светлана Лосева ,фармацевт

Владимир Викторович, Юрист

Ольга Кравцова, психолог

Михаил Бенцианов, историк

Сергей Шокарев, историк

Рустэм Хакимов, предприниматель

Николай Рощин, режиссёр

Карина Москаленко, адвокат

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