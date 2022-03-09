"Наггетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс вкусить заграничные блага", — говорится в одном из объявлений.
"Креветки куплены в Маке в 23.30. Еще теплые, отправлю курьером", — отмечается в другом.
Русская служба Би-би-си зашла на сайт сегодня утром и нашли более 3000 таких предложений в одной только Москве. Продукты перепродают по цене в 3-10 раз дороже исходной.
Накануне сеть быстрого питания McDonald's приняла решение приостановить работу в России и временно закрыть свои 850 ресторанов.
"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", — сообщил глава компании Крис Кемпчински в своем заявлении.
Компания пообещала продолжить выплачивать зарплату российским работникам, "вложившим душу и сердце в развитие бренда". В российских представительствах сети быстрого питания в общей сложности работают более 65 тысяч человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. "Режим тишины" и гуманитарные коридоры, оборонительные бои продолжаются
Война в Украине продолжается уже две недели. Бомбежки...
Специальный эфир Delfi: вторая неделя войны в Украине и ситуация в Вильнюсском центре беженцев
Вторую неделю продолжается война России с Украиной. По...
Премьер Литвы: некоторые наши сограждане чувствуют себя неуютно
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду на...
Цены на заправках шокируют: горючее стоит больше 1,8 евро за литр (76)
Горючее в Литве дорожает в ускоренном темпе. Судя по...
Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с новым названием улицы
Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с...