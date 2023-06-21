Россияне настроились на длительную войну: "Люди готовы жить с этим"

По данным Левада-Центра (который объявлен российским властями «иноагентом»), верхняя граница числа россиян, которые в целом или с оговорками поддерживают происходящее, составляет три четверти населения. На вопрос «поддерживаете ли вы лично действия российских вооружённых сил в Украине», «определённо да» ответили 43%, и «скорее да» — 33%.
По словам директора Левада-Центра Дениса Волкова, ядро «ястребов», или «Z-патриотов» — это около 25% тех, кто принципиально поддерживает продолжение военных действий, и около 10% тех, кто готов поддержать даже использование ядерного оружия.
Остальные — это те, кто не то чтобы поддерживает саму войну против Украины (или «коллективного Запада»), просто эти граждане России оказались в ситуации, когда война уже началась, и их воспитание и общественные традиции не позволяют им выступать против.
«Тут важна ситуация. Просто ситуация конфликта, потому что есть „свои“ и есть „чужие“. Мы — за своих, против чужих. Тут всё довольно просто», — объясняет такие настроения Денис Волков.
«Сейчас поддержка российских войск в обществе в целом возрастает», — рассказывает — «И происходит это не удивительно, почему: потому что даже те, кто были изначально против, теперь уже думают — „Вот, мы ввязались в бой, тем более, что сейчас идёт украинское контрнаступление, сейчас мы не можем проиграть. Это же наши ребята, наши мальчики, наши мужья. Даже если дело неправое, за которое они воюют, всё равно они наши ребята, наши граждане. Поэтому мы не можем не поддерживать их“».
По мнению директора Левада-Центра, есть три ключевых фактора, которые оказывают влияние на общественные настроения в России.
1) Экономика и благосостояние
В марте 2022 года Россия оказалась фактически в ситуации банковской паники — из-за опасений разрушительного эффекта зарубежных санкций. Но российскому руководству удалось стабилизировать ситуацию.
Такие эффекты санкций, как уход крупных компаний и, например, исчезновение привычных магазинов зарубежных марок, затронули прежде всего крупные города, но не всю страну.
«Тут важно понимать, что огромные ресурсы были потрачены на поддержку этих настроений, на поддержку убеждённости, что, в общем, ситуация стабильна. А для многих она даже, может быть, перестала ухудшаться.
Огромные ресурсы были потрачены на поддержку убеждённости, что, в общем, ситуация стабильна
К концу прошлого года были организованы выплаты тем, кто участвует [в боевых действиях], их семьям и просто пенсионерам, просто семьям с детьми. Был повышен минимальный размер оплаты труда.
И если весной прошлого года большую роль сыграла консолидация вокруг власти, против Запада, то к концу года поддержка настроений как раз держится за счет уже экономических факторов», — объясняет директор Левада-Центра.
2) Ситуация на фронте
Отдельно взятые отступления и поражения российской армии не оказывают серьёзного влияния на настроения, отмечает Денис Волков; но постоянные неудачи «накапливаются» в негативном информационном фоне. Информации о числе погибших российских солдат в открытом доступе нет, но с течением времени сам это фактор тоже может оказать большое влияние.
3) Мобилизация
«Частичная мобилизация», объявленная Кремлём осенью 2022 года, могла в теории стать тем самым фактором, который сильно изменил бы общественное мнение в России.
Анна Матвеева, Королевский колледж Лондона:
«На самом деле, в общем, в масштабах страны мобилизовали не так много людей. Но социальный эффект, резонанс был огромный. Поэтому власть после этого поняла, что мобилизацию — если нет какого-то крайнего случая — проводить нельзя, потому что это приводит к росту социальной напряжённости».
4) Пропаганда
Несомненно, важным фактором была и остаётся пропаганда Кремля. Российское руководство максимально старается оборачивать себе на пользу даже собственные просчёты.