Россияне настроились на длительную войну: "Люди готовы жить с этим"

Остальные — это те, кто не то чтобы поддерживает саму войну против Украины (или «коллективного Запада»), просто эти граждане России оказались в ситуации, когда война уже началась, и их воспитание и общественные традиции не позволяют им выступать против.

«Тут важна ситуация. Просто ситуация конфликта, потому что есть „свои“ и есть „чужие“. Мы — за своих, против чужих. Тут всё довольно просто», — объясняет такие настроения Денис Волков.

«Сейчас поддержка российских войск в обществе в целом возрастает», — рассказывает — «И происходит это не удивительно, почему: потому что даже те, кто были изначально против, теперь уже думают — „Вот, мы ввязались в бой, тем более, что сейчас идёт украинское контрнаступление, сейчас мы не можем проиграть. Это же наши ребята, наши мальчики, наши мужья. Даже если дело неправое, за которое они воюют, всё равно они наши ребята, наши граждане. Поэтому мы не можем не поддерживать их“».