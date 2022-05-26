Статью 208 о незаконных вооруженных формированиях предлагается дополнить наказанием для россиян за участие в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет). Депутаты также предлагают ужесточить наказание за организацию наемничества.
Помимо этого в УК предлагается внести статью 275.1 о "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранными спецслужбами (наказание — от двух до восьми лет лишения свободы) и статью 280.4 о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (штраф или лишение свободы на срок от двух до четырех лет).
Наконец, законопроект предлагает убрать из статьи 284.1 о "нежелательных" организациях уточнение, что наказание полагается только в случае осуществления их деятельности на территории РФ. Согласно пояснительной записке, это "позволит комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу национальным интересам".
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