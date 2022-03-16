Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич передано письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором говорится о решении России выйти из организации. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в своем телеграмм-канале. По его словам, "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".
Косачев: РФ денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека
В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил во вторник, что России будет денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено только для членов организации. Кроме того, по его словам, будет денонсирован ряд документов, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, однако они не отвечают интересам РФ.
Совет Европы намеревался исключить Россию из своих рядов
В Страсбурге 14 марта открылась двухдневная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В ходе дебатов во вторник депутаты планировали обсуждать резолюцию "Последствия агрессии Российской Федерации против Украины", в которой ассамблея должна дать свои рекомендации комитету министров СЕ по поводу дальнейшей судьбы России в составе организации.
Речь идет о применении статьи 8 устава, в которой говорится, что страна, грубо нарушающая главные принципы организации, "может быть временно лишена права представительства" и "комитет министров может попросить ее выйти из состава СЕ".
О намерении выйти из Совет Европы МИД РФ объявил 10 марта, обвинив страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию на разрушение организации".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Взрывы в городах, есть пострадавшие; закон о запрете российской пропаганды
Больше трех недель на территории Украины продолжаются...
Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине (1)
В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...
Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200%
Председатель Государственной службы регулирования...
Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа
В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...
Литовский бизнес может принять тысячи украинцев: для решения проблем этого недостаточно
В Литву с каждым днем приезжает все больше беженцев из...