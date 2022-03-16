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Письмо главы МИД РФ Лаврова, в котором говорится о решении выйти из Совета Европа, передано генсеку организации, заявил вице-спикер Госдумы Толстой. Власти РФ намерены денонсировать ряд европейских конвенций.
Europos tarybos parlamentinė asamblėja
Europos tarybos parlamentinė asamblėja
© Zuma Press / Scanpix

Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич передано письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором говорится о решении России выйти из организации. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в своем телеграмм-канале. По его словам, "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

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Косачев: РФ денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил во вторник, что России будет денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции, участие в которых предусмотрено только для членов организации. Кроме того, по его словам, будет денонсирован ряд документов, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, однако они не отвечают интересам РФ.

Совет Европы намеревался исключить Россию из своих рядов

В Страсбурге 14 марта открылась двухдневная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В ходе дебатов во вторник депутаты планировали обсуждать резолюцию "Последствия агрессии Российской Федерации против Украины", в которой ассамблея должна дать свои рекомендации комитету министров СЕ по поводу дальнейшей судьбы России в составе организации.

Речь идет о применении статьи 8 устава, в которой говорится, что страна, грубо нарушающая главные принципы организации, "может быть временно лишена права представительства" и "комитет министров может попросить ее выйти из состава СЕ".

О намерении выйти из Совет Европы МИД РФ объявил 10 марта, обвинив страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию на разрушение организации".

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