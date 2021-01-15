"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - отметили в МИД.

Соединенные Штаты перестали соблюдать обязательства по договору 22 ноября, о выходе из соглашения Вашингтон объявил за полгода до этого. Поводом для выхода из соглашения США называли неоднократные нарушения договора со стороны России. У Москвы, в свою очередь, были встречные претензии по договору к Соединенным Штатам и ряду других стран.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. При этом разрешено вести фото- и видеосъемку.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Желающий выйти уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.