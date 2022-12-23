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Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдать введенный потолок цен. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".
Nafta Shutterstock
Nafta Shutterstock

По словам Новака, скоро выйдет указ президента Владимира Путина об ответных мерах на установленный Западом потолок цен на нефть. В рамках него будет введен запрет.

Также вице-премьер добавил, что в начале 2023 года Россия в ответ на меры западных стран может сократить добычу нефти на 500–700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это незначительный объем, но такие риски существуют.

Кроме этого, в России по итогам 2022 года добыча природного газа снизится на 18–20% – до 671 млрд кубических метров. Новак отметил, что из этого объема на внутренний рынок направят примерно 470 млрд кубических метров.

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