В санкционный список попали бывший глава Госдепартамента Хиллари Клинтон, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Ульям Бернс. В сообщении российского МИД говорится, что санкции стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США.

Ограничения на въезд введены в ответ на санкции США против высших российских чиновников, госслужащих и президента. В конце февраля Вашингтон объявил о запрете на въезд и заморозке возможных активов для Владимира Путина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова.