Как говорится в заявлении МИД, помимо Джонсона, в "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и ряд других членов кабинета.

Как сообщается в заявлении МИД России, этот шаг предпринят в ответ на беспрецедентно враждебные меры Великобритании, в том числе - санкции против высших должностных лиц России.

Как сообщается, список лиц, которым запрещен въезд в Россию, будет расширен.

Ранее Россия запретила въезд президенту США Джо Байдену и ряду американских должностных лиц.