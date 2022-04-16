aA
Российские власти закрыли въезд в страну для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда членов его кабинета, сообщил в субботу МИД РФ.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© Reuters / Scanpix

Как говорится в заявлении МИД, помимо Джонсона, в "стоп-лист" включены министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб, министр финансов Риши Сунак и ряд других членов кабинета.

Как сообщается в заявлении МИД России, этот шаг предпринят в ответ на беспрецедентно враждебные меры Великобритании, в том числе - санкции против высших должностных лиц России.

Как сообщается, список лиц, которым запрещен въезд в Россию, будет расширен.

Ранее Россия запретила въезд президенту США Джо Байдену и ряду американских должностных лиц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Торговые сети Литвы решили, что делать с российскими и белорусскими товарами

Крупные литовские торговые сети не намерены следовать...

Aleksandras Dvornikovas

Аркадий Бабчеко: "Дядюшка Вертер солдат не жалел, не любил, и ему отвечали взаимностью" есть ли угроза странам по периметру России?

"Россия будет пытаться произвести сириизацию войны,...

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. Обстрел Киева, Зеленский назвал число погибших украинских военных

Российское вторжение в Украину продолжается уже почти 2...

Акция протеста у посольства России: мы не можем молчать, пока российские солдаты жестоко удовлетворяют свои зверские потребности

На прошлой неделе в Таллине женщины стояли у посольства...

Каспарас Урбонайтис. Последняя империя, которая не станет исключением

Империя, еще недавно казавшаяся миру грозным монстром,...