Россия с субботы, 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения действуют до 31 октября. О закрытии Минобороны РФ объявило 16 апреля.

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

Мнение Запада: Попытка дестабилизации в регионе

В США это решение вызвало обеспокоенность. В Пентагоне его назвали попыткой дестабилизации ситуации в Украине. "Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что США подтверждают свою поддержку "суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальные воды".

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, шаг российской стороны представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины.

Евросоюз также призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство. "Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Протест заявил также и МИД Украины, указав, что такие действия России являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно она наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях.