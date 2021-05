Россия высылает пресс-секретаря посольства США

О высылке Росс в среду сообщила газета "Коммерсант". Позже она сама подтвердила эту информацию агентству ТАСС.

21 апреля МИД России вручил заместителю главы американской дипмиссии Барту Горману ноту об объявлении персона нон грата десяти его коллег. Это было сделано в ответ на высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Высылка сотрудников посольства России стала частью новых американских санкций, введенных в том числе против российского суверенного долга администрацией президента Джо Байдена.

Среди высылаемых есть представители российских разведслужб, говорилось в заявлении Белого дома. МИД России назвал это "враждебными действиями американской стороны".

Американцам было предписано покинуть территорию России до конца дня 21 мая, говорилось в сообщении российского министерства.

В ответ на вопрос "Коммерсанта", почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД России дал понять, что это зеркальный ответ на действия США, которые уже более полугода не дают заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.

Такую же версию выдвинул источник ТАСС: "Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва подготовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина — категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности".

Собеседник ТАСС при этом отказался комментировать "персоналии, входящие в ответный список высылаемых из России сотрудников американского посольства".

"Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах, — пояснил источник "Коммерсанта". — А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива".

В ближайшее время, как сказали "Коммерсанту" в МИД России, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге нужно было обслуживать гостей на приемах, напоминает издание.

25 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США станут одной из "недружественных стран", посольствам которых будет ограничен наем сотрудников в России согласно указу президента Владимира Путина.

Путин принял такое решение на фоне дипломатического конфликта с Чехией, власти которой заподозрили агентов спецслужб Россию в причастности к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году и заявили о высылке российских дипломатов, которые, по версии чешских властей, связаны с российскими спецслужбами.

А 30 апреля посольство США объявило фактически о полном прекращении выдачи американских виз россиянам.

С 12 мая посольство практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы, предупредила тогда американская дипмиссия. Это связано с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Американские дипломаты уже получили уведомление о том, что российские власти запретят нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

Еще в сентябре прошлого года посол США Джон Салливан сетовал на то, что в его миссии не хватает сотрудников. В 2016 году в посольстве работали 1200 человек, к сентябрю же осталось 350-360 сотрудников, из них менее 200 американцев.

