Россия высылает двух немецких дипломатов

Москва вызвала в МИД РФ посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра (Geza Andreas von Geyr) и сообщила ему об объявлении персонами нон грата двух сотрудников диппредставительства Германии в России. Об этом в понедельник, 20 декабря, уведомили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ указали, что данный шаг является "симметричным ответом" на решение Германии выслать двух дипломатов посольства России в ФРГ после вынесения в Берлине приговора по делу об убийстве в парке Тиргартен.
"Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В Москве считают вердикт суда в Берлине "абсолютно несправедливым и необъективным".
Высший земельный суд Берлина 15 декабря признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года.
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