Россия высылает двоих нидерландских дипломатов

Россия в понедельник, 18 января, объявила о намерении выслать двоих сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Дипломаты должны покинуть страну в течение 2 недель, заявило министерство иностранных дел РФ. Москва назвала этот шаг ответом на "недружественное и провокационное" решение официального Амстердама объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Нидерландах.
В декабре 2020-го стало известно, что Служба общей разведки и безопасности Нидерландов пресекла деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, аккредитованных как дипломаты в посольстве России. Работникам российского внешнеполитического ведомства, подозреваемым в шпионаже в сфере высоких технологий, было предписано покинуть королевство в течение двух недель.
Это не первый случай подозрений российских дипломатов в шпионаже. Только за 2020 год сотрудников посольств РФ на таких основаниях выслали Австрия, Болгария, Колумбия, Норвегия, Словакия и Чехия. Российская сторона во всех случаях приняла зеркальные меры.
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