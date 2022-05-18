aA
Россия высылает 34 сотрудников дипмиссии Франции и 24 итальянских дипломата, сообщили в МИД РФ.
Russian foreign ministry
Russian foreign ministry
© RIA/Scanpix

Это ответ Москвы на объявление российских дипломатов во Франции и Италии персонами нон грата.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Эти данные удивят многих: какая часть литовского общества заблуждается в причинах войны в Украине

Казалось бы очевидно, но не для всех, – по тому, какая...

Спецэфир Delfi: из Киева — о защитниках Мариуполя, на пути Финляндии и Швеции в НАТО — Турция

Украинские защитники Мариуполя продолжают выходить с...

Предупреждение: в военное время нельзя акцентировать только национальность, это опасно

Война никак не сказалась на отношении украинцев к...

Бизнес попал в капкан: одни опаздывают с повышением цен, другие говорят, что цены еще будут расти

Инфляция и дальнейший рост цен на сырье и энергоресурсы...

Вице-спикер призывает жителей Литвы воздержаться от поездок в Беларусь

Минск продлил действие безвизового режима с Литвой...